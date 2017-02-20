Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо возобновил тренировки в общей группе армейцев. 29-летний футболист до сих пор не принимал участия в занятиях с остальными игроками на зимних сборах красно-синих по причине восстановления после повреждения.

В текущем сезоне Натхо записал в свой актив три гола и одну результативную передачу в 21-м поединке.