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    Бибрас Натхо возобновил тренировки в общей группе

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо возобновил тренировки в общей группе армейцев. 29-летний футболист до сих пор не принимал участия в занятиях с остальными игроками на зимних сборах красно-синих по причине восстановления после повреждения.

    В текущем сезоне Натхо записал в свой актив три гола и одну результативную передачу в 21-м поединке.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.02.2017 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1

      Vpsher 20 февраля 2017, 17:19

      На ball-king.ru ежедневно предсказывают исходы футбольных матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаться на одну интуицию.

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 20 февраля 2017, 16:32


      Ну что ж - очень хорошо !

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