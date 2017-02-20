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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо возобновил тренировки в общей группе армейцев. 29-летний футболист до сих пор не принимал участия в занятиях с остальными игроками на зимних сборах красно-синих по причине восстановления после повреждения.
В текущем сезоне Натхо записал в свой актив три гола и одну результативную передачу в 21-м поединке.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 20 февраля 2017 г.