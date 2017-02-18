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    Клопп: «Надеюсь, останусь в «Ливерпуле» еще на 500 дней»

    Сегодня главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проводит 500-й день в должности. Клуб поздравил немца видеороликом, посвященным отрезку карьеры специалиста в английском клубе.

    «Надеюсь, останусь в «Ливерпуле» еще на 500 дней», — сказал тренер на тренировке в испанской Ла-Манге, где команда проводит тренировочный сбор.

    Клопп возглавил красных 8-го октября 2015-го года.

    Источник: Twitter

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    18.02.2017 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 19 февраля 2017, 08:30

      как время быстро летит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      irokez0108 18 февраля 2017, 21:11

      чем больше, тем лучше.....команды Клоппа влюбляют в себя

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