Клопп: «Надеюсь, останусь в «Ливерпуле» еще на 500 дней»

Сегодня главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проводит 500-й день в должности. Клуб поздравил немца видеороликом, посвященным отрезку карьеры специалиста в английском клубе.

«Надеюсь, останусь в «Ливерпуле» еще на 500 дней», — сказал тренер на тренировке в испанской Ла-Манге, где команда проводит тренировочный сбор.

Клопп возглавил красных 8-го октября 2015-го года.