Клопп: «Надеюсь, останусь в «Ливерпуле» еще на 500 дней»

как время быстро летит
Сегодня главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проводит 500-й день в должности. Клуб поздравил немца видеороликом, посвященным отрезку карьеры специалиста в английском клубе.
«Надеюсь, останусь в «Ливерпуле» еще на 500 дней», — сказал тренер на тренировке в испанской Ла-Манге, где команда проводит тренировочный сбор.
Клопп возглавил красных 8-го октября 2015-го года.
5⃣0⃣0⃣ days of Jürgen Klopp in 7⃣2⃣ seconds! pic.twitter.com/8kuv3MihEh— Liverpool FC (@LFC) 18 февраля 2017 г.