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    Клаттенбург заработает в Саудовской Аравии 500 тысяч за полгода

    Стало известно, сколько будет зарабатывать английский арбитр Марк Клаттенбург в Саудовской Аравии. Напомним, что 41-летний англичанин был назначен главой судейского комитета этой страны.

    По информации источника, судья заработает за год 500 тысяч фунтов после вычета налогов.

    Напомним, в 2016 году Клаттенбург был назначен главным арбитром на три крупных финала: Кубка Англии, Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Европы.

    Источник: Daily Mail

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    18.02.2017 08:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 февраля 2017, 12:24

      Так за полгода или год? Вы уж определитесь... А что по этому упырю, пускай наконец пиздует куда подальше от Англии, за..бал МЮ засуживать при каждом удобном случае...

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    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 18 февраля 2017, 09:24

      Слава богу больше не будет судить

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