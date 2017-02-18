Клаттенбург заработает в Саудовской Аравии 500 тысяч за полгода

Так за полгода или год? Вы уж определитесь... А что по этому упырю, пускай наконец пиздует куда подальше от Англии, за..бал МЮ засуживать при каждом удобном случае...
Стало известно, сколько будет зарабатывать английский арбитр Марк Клаттенбург в Саудовской Аравии. Напомним, что 41-летний англичанин был назначен главой судейского комитета этой страны.
По информации источника, судья заработает за год 500 тысяч фунтов после вычета налогов.
Напомним, в 2016 году Клаттенбург был назначен главным арбитром на три крупных финала: Кубка Англии, Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Европы.