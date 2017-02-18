Клаттенбург заработает в Саудовской Аравии 500 тысяч за полгода

Стало известно, сколько будет зарабатывать английский арбитр Марк Клаттенбург в Саудовской Аравии. Напомним, что 41-летний англичанин был назначен главой судейского комитета этой страны.

По информации источника, судья заработает за год 500 тысяч фунтов после вычета налогов.

Напомним, в 2016 году Клаттенбург был назначен главным арбитром на три крупных финала: Кубка Англии, Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Европы.