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    Самолет «Зенита» попал в аварию

    Самолет «Зенита», который вне клубного расписания используется в штатном режиме, попал в аварию в аэропорту «Пулково», сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

    По существующей информации, когда воздушное судно уже было готово к рейсу, в один из двигателей лайнера врезался багажный транспортер, также повредивший воздухозаборник.

    В целях соблюдения мер безопасности, соответствующие службы приняли решение отправить по запланированному маршруту другой самолет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 19:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 17 февраля 2017, 20:41

      ща начнут-на транспортёре работал бывший мент конно свинной фабрики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      вавос 17 февраля 2017, 20:17

      Напугали только...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 17 февраля 2017, 20:08

      https://bombardir.ru/posts/2644 Актуальная тема после вчерашнего провала Зени и Ивановича в частности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 17 февраля 2017, 20:01

      по барабану чей сомалет!!!!! ГЛАВНОЕ без человеческих жертв!!! и это новость не для футбольног сайта

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 февраля 2017, 19:59

      багажный транспортёр красно-белого цвета вьехал в газозаборник..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 февраля 2017, 19:45

      Новость о футболе. Спасибо Бомбардиру за очередную желтуху. Убогий ресурс

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 17 февраля 2017, 19:30

      ну да, новостью интригующая..для рейтинга самое то..ну да ладно..хорошо что нет пострадавших..

      4
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 17 февраля 2017, 19:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      полено набу*алось и с управлением вырвала штурвал у пилота и не справилось с управлением

      -7
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 17 февраля 2017, 19:19

      !!!

      0
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