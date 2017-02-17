Самолет «Зенита» попал в аварию

Самолет «Зенита», который вне клубного расписания используется в штатном режиме, попал в аварию в аэропорту «Пулково», сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

По существующей информации, когда воздушное судно уже было готово к рейсу, в один из двигателей лайнера врезался багажный транспортер, также повредивший воздухозаборник.

В целях соблюдения мер безопасности, соответствующие службы приняли решение отправить по запланированному маршруту другой самолет.