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    «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по количеству домашних побед подряд

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на «Альянц Арене» одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1. Данный успех стал для мюнхенского клуба 16-м подряд на своем поле в рамках главного еврокубка.

    Таким образом, «Бавария» установила рекорд по продолжительности победной серии в домашних встречах Лиги чемпионов за всю историю.

    Напомним, что ответная встреча между «Баварией» и «Арсеналом» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Opta

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    16.02.2017 01:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 16 февраля 2017, 02:10

      Вот это матч!!! Браво Бавария! Надеюсь ответный матч будет таким же по красоте!!!

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 16 февраля 2017, 01:26

      Мне нравится такие игры. И такие команды. Это красивый футбол!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 февраля 2017, 01:23

      Результат потрясный. Это действительно футбольный лидер.

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