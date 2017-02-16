«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по количеству домашних побед подряд

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на «Альянц Арене» одержала крупную победу над «Арсеналом» со счетом 5:1. Данный успех стал для мюнхенского клуба 16-м подряд на своем поле в рамках главного еврокубка.

Таким образом, «Бавария» установила рекорд по продолжительности победной серии в домашних встречах Лиги чемпионов за всю историю.

Напомним, что ответная встреча между «Баварией» и «Арсеналом» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.