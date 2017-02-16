Спортивный директор «Барселоны» следит за игрой Бельерина в матче «Бавария» – «Арсенал»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Сообщается, что целью визита функционера является защитник лондонского клуба Эктор Бельерин.

Несмотря на все заявления о том, что сам игрок хочет остаться в стане «канониров», каталонский клуб продолжает им интересоваться.

«Арсенал» на данный момент уступает «Баварии» со счетом 1:5. Следить за событиями игры можно здесь.