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    Спортивный директор «Барселоны» следит за игрой Бельерина в матче «Бавария» – «Арсенал»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Сообщается, что целью визита функционера является защитник лондонского клуба Эктор Бельерин.

    Несмотря на все заявления о том, что сам игрок хочет остаться в стане «канониров», каталонский клуб продолжает им интересоваться.

    «Арсенал» на данный момент уступает «Баварии» со счетом 1:5. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Mundodeportivo

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    16.02.2017 00:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2017, 00:33

      Бельерин идеальный вариант для Барсы,но только наверное он не перейдет пока

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