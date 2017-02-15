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    Президент «ПСЖ»: «Это действительно великий день для нас»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался доволен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». При этом он призвал своих игроков не расслабляться перед ответной игрой.

    «Это действительно великий день для нас. Я горд тренерским штабом, игроками, всеми. Мы все проделали большую работу для достижения такого результата.

    Перед началом игры, мы могли только мечтать о таком счете. Я чувствовал, что внутри команды отличная атмосфера. Это был прекрасный вечер. Но сейчас мы лишь на половине пути к своей цели. «ПСЖ» должен продолжать работать для выхода в четвертьфинал», – сказал Аль-Хелаифи.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 8 марта.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    15.02.2017 09:33
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 февраля 2017, 21:13

      Поздравляю!Надо жирную точку поставить в Испании...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 15 февраля 2017, 12:55

      ждем ответку!!!

      0
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