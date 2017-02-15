Президент «ПСЖ»: «Это действительно великий день для нас»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался доволен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». При этом он призвал своих игроков не расслабляться перед ответной игрой.

«Это действительно великий день для нас. Я горд тренерским штабом, игроками, всеми. Мы все проделали большую работу для достижения такого результата.

Перед началом игры, мы могли только мечтать о таком счете. Я чувствовал, что внутри команды отличная атмосфера. Это был прекрасный вечер. Но сейчас мы лишь на половине пути к своей цели. «ПСЖ» должен продолжать работать для выхода в четвертьфинал», – сказал Аль-Хелаифи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 8 марта.