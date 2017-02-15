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    Голы Ди Марии, Дракслера и Кавани принесли «ПСЖ» невероятную победу над «Барселоной»

    Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» нанес разгромное поражение «Барселоне». Вашему вниманию – голы этой встречи..

    1:0 – Ди Мария, 18

    2:0 – Дракслер, 40

    3:0 – Ди Мария, 55

    4:0 – Кавани, 71

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 00:40
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    Комментарии31
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 февраля 2017, 12:03

      Охренеть. Пардон за мой французский.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 февраля 2017, 07:40

      Великому игроку Дзюбе такое и не снилось даже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 00:57

      Эмери - самый неудачный тренер спартака, с позором изгнанный из команды. А тут гляди-ка, саму Барсу разгромил!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 февраля 2017, 00:57

      Из Парижа с анальной болью)) Просто разрыв)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      agil 15 февраля 2017, 00:52

      Как говорил вася уткин "кто не играл с ди мрией, тот не знает красоты футбола"

      2
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      Рейтинг: +120

      agil 15 февраля 2017, 00:48

      Мою любимую команду опустили ниже плинтуса! Надо уметь проигрывать...интересно энрике чемодан до игры собрал или после игры!? Господа я месси видел на поле а суарес играл сегодня? Видел кто то его?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 февраля 2017, 00:46

      Это вам не Алавес... В Барсе сейчас больше думают о своих причёсках,чем о футболе...

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > dzhanavar 15 февраля 2017, 01:57

      Причём тут вообще Алавес дятел ?

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Mr Abdullaev 15 февраля 2017, 09:58

      не понял

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 февраля 2017, 00:44

      Обожаю смотреть на поражения БЫДЛОлоны . . . Красавцы Парижане!!!

      -2
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      Рейтинг: +9

      jama'z0720 > Аристократ Олжик 15 февраля 2017, 01:11

      Ты за Челси да походу, что было в прошлом году с Челси ? Их выносили каждый раз как незнаю кого, так что рот прикрой, чертафан великий

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Аристократ Олжик 15 февраля 2017, 01:57

      А в прошлом году помнишь или со счёт сбился поражений челси ?

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > jama'z0720 15 февраля 2017, 04:42

      Я вас оскорблять не буду, я не такой как вы . . . Я просто не люблю Барсу, и любое её поражение, меня всегда радовало и всегда будет радовать!!!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > gosproektikabinet 15 февраля 2017, 04:44

      Я не из России, и мне пофиг, кто кого спонсирует . . . а если хотите опять начать старую тему, о том, что Челси всё и всех купил . . . то сами задайтесь вопросом, а Барса и другие команды игроков покупают за пирошки с кортошкой??? За чипсы??? Или за спасибо с рукопожатием??? И ещё, загляните в таблицу самых дорогостоящих трансферов планеты, вряд ли вы там найдете Челси в первой десятке . . .

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Mr Abdullaev 15 февраля 2017, 04:45

      Всё помню, но ты не понял суть моего сообщения. Я написал что обожаю поражения Барсы и не пытался принизить достижения Барсы в пользу Челси . . .

      0
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      Рейтинг: +9

      jama'z0720 > Аристократ Олжик 15 февраля 2017, 06:03

      Кто ты за шмо которое может обсуждать вообще и говорить плохого а барсе ??? Если ты не любишь барсу это не значит что ты должен говорить гадости тут, следущий год Челси лч, тогда все и увидим, болельщик хренов

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > jama'z0720 15 февраля 2017, 16:25

      шмо??? Иди в школу

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Рулон Обоевъ 15 февраля 2017, 16:27

      Еврей на нары? Так ты фашист?

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      Рейтинг: +291

      EFR 15 февраля 2017, 00:44

      оооуееее

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 февраля 2017, 00:41

      Интересно с какими глазами месси будет требовать сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире???

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