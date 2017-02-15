Голы Ди Марии, Дракслера и Кавани принесли «ПСЖ» невероятную победу над «Барселоной»

Охренеть. Пардон за мой французский.
Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» нанес разгромное поражение «Барселоне». Вашему вниманию – голы этой встречи..
1:0 – Ди Мария, 18
2:0 – Дракслер, 40
3:0 – Ди Мария, 55
4:0 – Кавани, 71
Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» нанес разгромное поражение «Барселоне». Вашему вниманию – голы этой встречи..
1:0 – Ди Мария, 18
2:0 – Дракслер, 40
3:0 – Ди Мария, 55
4:0 – Кавани, 71
Охренеть. Пардон за мой французский.
Великому игроку Дзюбе такое и не снилось даже
Эмери - самый неудачный тренер спартака, с позором изгнанный из команды. А тут гляди-ка, саму Барсу разгромил!
Из Парижа с анальной болью)) Просто разрыв)
Как говорил вася уткин "кто не играл с ди мрией, тот не знает красоты футбола"
Мою любимую команду опустили ниже плинтуса! Надо уметь проигрывать...интересно энрике чемодан до игры собрал или после игры!? Господа я месси видел на поле а суарес играл сегодня? Видел кто то его?
Это вам не Алавес... В Барсе сейчас больше думают о своих причёсках,чем о футболе...
Причём тут вообще Алавес дятел ?
не понял
Обожаю смотреть на поражения БЫДЛОлоны . . . Красавцы Парижане!!!
Ты за Челси да походу, что было в прошлом году с Челси ? Их выносили каждый раз как незнаю кого, так что рот прикрой, чертафан великий
А в прошлом году помнишь или со счёт сбился поражений челси ?
Я вас оскорблять не буду, я не такой как вы . . . Я просто не люблю Барсу, и любое её поражение, меня всегда радовало и всегда будет радовать!!!
Я не из России, и мне пофиг, кто кого спонсирует . . . а если хотите опять начать старую тему, о том, что Челси всё и всех купил . . . то сами задайтесь вопросом, а Барса и другие команды игроков покупают за пирошки с кортошкой??? За чипсы??? Или за спасибо с рукопожатием??? И ещё, загляните в таблицу самых дорогостоящих трансферов планеты, вряд ли вы там найдете Челси в первой десятке . . .
Всё помню, но ты не понял суть моего сообщения. Я написал что обожаю поражения Барсы и не пытался принизить достижения Барсы в пользу Челси . . .
Кто ты за шмо которое может обсуждать вообще и говорить плохого а барсе ??? Если ты не любишь барсу это не значит что ты должен говорить гадости тут, следущий год Челси лч, тогда все и увидим, болельщик хренов
шмо??? Иди в школу
Еврей на нары? Так ты фашист?
оооуееее
Интересно с какими глазами месси будет требовать сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире???