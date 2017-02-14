«Челси» беспокоится за здоровье Давида Луиса

В «Челси» обеспокоены травмой защитника Давида Луиса. У защитника проблемы с коленом. Не исключается, что футболист пропустит ближайший матч пятого раунда Кубка Англии. В клубе считают, что усугубление травмы футболиста может несколько снизить шансы команды на чемпионство.

Напомним, Луис получил чувствительный удар по ноге в матче с «Манчестер Сити» (3:1) в 14-м туре АПЛ.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил один гол.