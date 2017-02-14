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    «Челси» беспокоится за здоровье Давида Луиса

    В «Челси» обеспокоены травмой защитника Давида Луиса. У защитника проблемы с коленом. Не исключается, что футболист пропустит ближайший матч пятого раунда Кубка Англии. В клубе считают, что усугубление травмы футболиста может несколько снизить шансы команды на чемпионство.

    Напомним, Луис получил чувствительный удар по ноге в матче с «Манчестер Сити» (3:1) в 14-м туре АПЛ.

    В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил один гол.

    Источник: Daily Mail

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    14.02.2017 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      500/\500 14 февраля 2017, 19:03

      Здоровье ему.Не знаю кто то есть в ЧЕЛСИ могут бит со стандарта.Мне кажется нет кроме ДАВИДА ЛУИСА.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 февраля 2017, 18:45

      запасные обязательно нужны

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      Рейтинг: +284

      Kano 14 февраля 2017, 16:23

      Наигрывать Аке и Зума, а то кто знает.

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