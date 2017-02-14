Белоус считает, что Сухина может склонять арбитров в пользу «Локомотива»

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус дал свою оценку решению руководства клуба назначить экс-заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислава Сухину на пост начальника команды.

– Юридически не запрещено привлекать к работе с командой бывшего арбитра, тем более человека, который занимал руководящие должности в судейском цехе. Но, на мой взгляд, эта история шита белыми нитками. Мы знаем множество примеров, когда судьи работали и в других клубах, в том числе и в «Шахтере» – словацкий арбитр, и в «Зените» – Фурса. Это продолжение той же истории.

Считается, что начальник команды, принимая судей, обеспечит некоторую благосклонность приехавшей реферировать матч бригады. Так что логика назначающей стороны, в данном случае «Локомотива», в этом есть.

– Не может получиться так, что это назначение вызовет обратную реакцию? Ведь каждое спорное решение судьи в пользу «Локомотива» будет рассматриваться через призму того, что на эту команду работает Сухина.

– Сомневаюсь. Квалифицированный арбитр судит так, что ему очень сложно предъявить претензии. Порой возникают ситуации, когда можно момент одной команде отдать или другой. Как говорят комментаторы во время матча, на усмотрение судьи. Как он усмотрел, так и будет. Потом – поди предъяви ему претензии.

Сухина был заместителем председателя департамента судейства и инспектирования РФС до ноября 2016 года.