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    Белоус считает, что Сухина может склонять арбитров в пользу «Локомотива»

    Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус дал свою оценку решению руководства клуба назначить экс-заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислава Сухину на пост начальника команды.

    – Юридически не запрещено привлекать к работе с командой бывшего арбитра, тем более человека, который занимал руководящие должности в судейском цехе. Но, на мой взгляд, эта история шита белыми нитками. Мы знаем множество примеров, когда судьи работали и в других клубах, в том числе и в «Шахтере» – словацкий арбитр, и в «Зените» – Фурса. Это продолжение той же истории.

    Считается, что начальник команды, принимая судей, обеспечит некоторую благосклонность приехавшей реферировать матч бригады. Так что логика назначающей стороны, в данном случае «Локомотива», в этом есть.

    – Не может получиться так, что это назначение вызовет обратную реакцию? Ведь каждое спорное решение судьи в пользу «Локомотива» будет рассматриваться через призму того, что на эту команду работает Сухина.

    – Сомневаюсь. Квалифицированный арбитр судит так, что ему очень сложно предъявить претензии. Порой возникают ситуации, когда можно момент одной команде отдать или другой. Как говорят комментаторы во время матча, на усмотрение судьи. Как он усмотрел, так и будет. Потом – поди предъяви ему претензии.

    Сухина был заместителем председателя департамента судейства и инспектирования РФС до ноября 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2017 08:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 14 февраля 2017, 20:02

      Теперь каждый судья по 3-4 пенальти в ворота ЛОКО ставить начнёт,чтоб от этих,хоть и бредовых,слов-обвинений-предположений отмазаться.....

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 февраля 2017, 19:14

      Я сразу сказал, что с назначением Сухины много ненужных разговоров пойдет.

      0
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      Рейтинг: +187

      Juic 14 февраля 2017, 16:31

      А вот если, а вдруг, а может быть... И не сказал ничего, туману напустил, и осадочек оставил.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 13:57

      А, что, а вдруг сможет склонять арбитров? И пусть это произойдёт в 20-м туре
      18-го марта.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 12:16

      Мужик пошёл работать, это ж не вред.
      Из общего вагона плевать на СВ - это бред.
      Я же сказал, что мужик, а не как обзывали,
      Дай бог, не все гомиками стали

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 февраля 2017, 11:41

      Наконец-таки все подсуживания противникам Локо вернутся отдачей по очкам)

      1
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      Рейтинг: +73

      Фесс 14 февраля 2017, 11:38

      Еще ничего не случилось, но уже обвинили.

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 14 февраля 2017, 10:12

      Белоус зуб на локо держит

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 14 февраля 2017, 10:04

      Ну и отлично!!! А если серьёзно то лев правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 февраля 2017, 09:11

      Долбоебизм рулит!!!)

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