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  • Белоус считает, что Сухина может склонять арбитров в пользу «Локомотива»

Белоус считает, что Сухина может склонять арбитров в пользу «Локомотива»

14 февраля 2017, 08:32
12

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус дал свою оценку решению руководства клуба назначить экс-заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислава Сухину на пост начальника команды.

– Юридически не запрещено привлекать к работе с командой бывшего арбитра, тем более человека, который занимал руководящие должности в судейском цехе. Но, на мой взгляд, эта история шита белыми нитками. Мы знаем множество примеров, когда судьи работали и в других клубах, в том числе и в «Шахтере» – словацкий арбитр, и в «Зените» – Фурса. Это продолжение той же истории.

Считается, что начальник команды, принимая судей, обеспечит некоторую благосклонность приехавшей реферировать матч бригады. Так что логика назначающей стороны, в данном случае «Локомотива», в этом есть.

– Не может получиться так, что это назначение вызовет обратную реакцию? Ведь каждое спорное решение судьи в пользу «Локомотива» будет рассматриваться через призму того, что на эту команду работает Сухина.

– Сомневаюсь. Квалифицированный арбитр судит так, что ему очень сложно предъявить претензии. Порой возникают ситуации, когда можно момент одной команде отдать или другой. Как говорят комментаторы во время матча, на усмотрение судьи. Как он усмотрел, так и будет. Потом – поди предъяви ему претензии.

Сухина был заместителем председателя департамента судейства и инспектирования РФС до ноября 2016 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сухина Станислав
Комментарии (12)
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maior-60
1487051194
Охота на ведьм.
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Lev Aleks
1487052676
Долбоебизм рулит!!!)
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vladik12
1487054465
Доля истины в словах Юрка есть.
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Фесс
1487061523
Еще ничего не случилось, но уже обвинили.
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LokoGoGo
1487061693
Наконец-таки все подсуживания противникам Локо вернутся отдачей по очкам)
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subbotaspartak
1487063813
Мужик пошёл работать, это ж не вред. Из общего вагона плевать на СВ - это бред. Я же сказал, что мужик, а не как обзывали, Дай бог, не все гомиками стали
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vladimir-7
1487069873
А, что, а вдруг сможет склонять арбитров? И пусть это произойдёт в 20-м туре 18-го марта.
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Juic
1487079076
А вот если, а вдруг, а может быть... И не сказал ничего, туману напустил, и осадочек оставил.
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Антибиотик
1487088898
Я сразу сказал, что с назначением Сухины много ненужных разговоров пойдет.
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BorisoW
1487091772
Теперь каждый судья по 3-4 пенальти в ворота ЛОКО ставить начнёт,чтоб от этих,хоть и бредовых,слов-обвинений-предположений отмазаться.....
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