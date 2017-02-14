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    Комбаров: «Луис Адриано адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о том, как проходит адаптация Луиса Адриано в новой команде.

    «Он – форвард, ему важно забивать за новую команду, поэтому пенальти в контрольных матчах бьет он, а не я.

    Хотя Луис адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет. По-русски пытается говорить, знает пару слов. Хороший парень, поможет нам», — сказал Комбаров.

    Напомним, что Адриано перебрался в «Спартак» этой зимой из «Милана».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2017 06:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 14 февраля 2017, 15:10

      Так он в шахтере играл, ему адаптация в России не проблема

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 февраля 2017, 12:35

      Дима, хоть бы не п..здел) Сказал бы как есть, что Адриано бьёт пенальти лучше чем я, а не придумывал бы отмазы всякие...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 12:05

      Пришёл токарь - встал к станку,
      НИХЕРА!!! Он как будто бы здесь и был!!!
      Ну и этот встал к станку,
      Дай бог профессию не забыл.
      (Ретро: Помнят рученьки то, помнят...)

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2017, 08:53

      Ну-ну. Посмотрим на него после выездов в Томск или Пермь...

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 февраля 2017, 07:33

      Ты Дима поменьше бы пи....л,поболше делал.

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