Комбаров: «Луис Адриано адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о том, как проходит адаптация Луиса Адриано в новой команде.

«Он – форвард, ему важно забивать за новую команду, поэтому пенальти в контрольных матчах бьет он, а не я.

Хотя Луис адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет. По-русски пытается говорить, знает пару слов. Хороший парень, поможет нам», — сказал Комбаров.

Напомним, что Адриано перебрался в «Спартак» этой зимой из «Милана».