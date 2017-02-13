Сухина надеется, что останется в «Локомотиве» надолго

Экс-арбитр и сотрудник Департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина, назначенный сегодня на пост начальника «Локомотива», отметил, что хотел бы надолго задержаться в московском клубе.

– Правда ли, что вы назначены на должность начальника команды «Локомотива»?

– Да, это так.

– К работе уже приступили?

– Да, работаю с девятого февраля.

– Что входит в ваши обязанности?

– Их достаточно много. Я только приступил. Но они стандартные для всех начальников команд, ничего нового.

– На какой срок рассчитан ваш договор?

– Надеюсь, что надолго.