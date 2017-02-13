Сухина надеется, что останется в «Локомотиве» надолго

Экс-арбитр и сотрудник Департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина, назначенный сегодня на пост начальника «Локомотива», отметил, что хотел бы надолго задержаться в московском клубе.
– Правда ли, что вы назначены на должность начальника команды «Локомотива»?
– Да, это так.
– К работе уже приступили?
– Да, работаю с девятого февраля.
– Что входит в ваши обязанности?
– Их достаточно много. Я только приступил. Но они стандартные для всех начальников команд, ничего нового.
– На какой срок рассчитан ваш договор?
– Надеюсь, что надолго.
Источник: «Спорт-Экспресс»