Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сухина надеется, что останется в «Локомотиве» надолго

    Экс-арбитр и сотрудник Департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина, назначенный сегодня на пост начальника «Локомотива», отметил, что хотел бы надолго задержаться в московском клубе.

    – Правда ли, что вы назначены на должность начальника команды «Локомотива»?

    – Да, это так.

    – К работе уже приступили?

    – Да, работаю с девятого февраля.

    – Что входит в ваши обязанности?

    – Их достаточно много. Я только приступил. Но они стандартные для всех начальников команд, ничего нового.

    – На какой срок рассчитан ваш договор?

    – Надеюсь, что надолго.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 февраля 2017, 22:12

      основная задача в работе. это правильно подать апелляцию на судейство. шутка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 февраля 2017, 19:35

      Теперь одни разговоры будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 13 февраля 2017, 13:56

      Вот это разворот!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Godric > Armagiddon 13 февраля 2017, 15:13

      "Локомотив" при его судействе всего два раза проиграл.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11