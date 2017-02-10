Источник: «Зенит» не планирует приобретать Иско

«Зенит» не станет вступать в переговоры по трансферу испанского полузащитника «Реала» Иско.

По имеющейся информации, сине-бело-голубые не готовы удовлетворить требования футболиста по зарплате, а также выкупить его у мадридского клуба. Более того, «Зенит» уже определился с составом и вряд ли приобретет кого-либо еще этой зимой, пишет АБН.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иско перейдет в «Зенит» за 50 миллионов евро, а его годовой оклад составит 7,5 миллионов.