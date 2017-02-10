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    Источник: «Зенит» не планирует приобретать Иско

    «Зенит» не станет вступать в переговоры по трансферу испанского полузащитника «Реала» Иско.

    По имеющейся информации, сине-бело-голубые не готовы удовлетворить требования футболиста по зарплате, а также выкупить его у мадридского клуба. Более того, «Зенит» уже определился с составом и вряд ли приобретет кого-либо еще этой зимой, пишет АБН.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Иско перейдет в «Зенит» за 50 миллионов евро, а его годовой оклад составит 7,5 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2017 02:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 февраля 2017, 13:11

      За счёт таких "новостей" Зенит пиарится. Иско вообще не в курсе

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 10 февраля 2017, 12:34

      Чушь...Зенит и не вкурсе о таких новостях...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2017, 10:11

      кто то пишет сей бред неужели Зенит готов отдать примерно 70-80 лямов за этого кривоногого(ФФП не позволит)

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 10 февраля 2017, 08:55

      А может Иско не планирует в зенит

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 10 февраля 2017, 08:22

      Так же Зенит не будет приобретать это зимой: Азара, Озила, Ибрагимовича и т.д. по Месси и Роналду еще думают.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 февраля 2017, 06:44

      очередная утка

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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 10 февраля 2017, 03:05

      Иско к нам не поедет. Может к 30 годам и поехал бы

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