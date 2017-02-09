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    Ещенко: «После прихода в «Спартак» меня стали узнавать на улицах»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, сегодня отмечающий свое 33-летие, рассказал, что на себе ощутил, что такое «народная команда».

    «Я доволен жизнью. Поиграл в хороших клубах и сейчас выступаю за отличную команду. После прихода в «Спартак» меня стали узнавать на улицах, подходят, интересуются… По-настоящему народная команда», – резюмировал Ещенко.

    В нынешнем сезоне Ещенко, выступающий на позиции крайнего защитника, провел за «Спартак» 15 матчей, забил один мяч.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.02.2017 21:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 февраля 2017, 08:29

      А.Ещенко ходил вокруг свинарника и свиньи его узнали, свой ведь.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1153

      ВасяК > vladimir-7 10 февраля 2017, 08:53

      А ты когда в зеркало смотрелся,пони???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 10 февраля 2017, 00:26

      Ну так, это ж Спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 9 февраля 2017, 22:48

      Чумазый пятак из далека видно,естественно люди видят и подходят, жаль ведь

      -2
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      Рейтинг: +134

      илья 009 9 февраля 2017, 22:40

      Забил один из важнейших голов.Поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 9 февраля 2017, 22:31

      Где-то я такое уже читал!!! А не Глушаков тебе это подсказал???)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 февраля 2017, 22:00

      У нас в Краснодаре до сих пор узнают снесённый тобой СТОЛБ

      1
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