Ещенко: «После прихода в «Спартак» меня стали узнавать на улицах»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, сегодня отмечающий свое 33-летие, рассказал, что на себе ощутил, что такое «народная команда».

«Я доволен жизнью. Поиграл в хороших клубах и сейчас выступаю за отличную команду. После прихода в «Спартак» меня стали узнавать на улицах, подходят, интересуются… По-настоящему народная команда», – резюмировал Ещенко.

В нынешнем сезоне Ещенко, выступающий на позиции крайнего защитника, провел за «Спартак» 15 матчей, забил один мяч.