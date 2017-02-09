Ещенко: «После прихода в «Спартак» меня стали узнавать на улицах»

А.Ещенко ходил вокруг свинарника и свиньи его узнали, свой ведь.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, сегодня отмечающий свое 33-летие, рассказал, что на себе ощутил, что такое «народная команда».
«Я доволен жизнью. Поиграл в хороших клубах и сейчас выступаю за отличную команду. После прихода в «Спартак» меня стали узнавать на улицах, подходят, интересуются… По-настоящему народная команда», – резюмировал Ещенко.
В нынешнем сезоне Ещенко, выступающий на позиции крайнего защитника, провел за «Спартак» 15 матчей, забил один мяч.