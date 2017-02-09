Основатель Microsoft мог стать владельцем «Ливерпуля»

Миллиардер Билл Гейтс мог стать владельцем «Ливерпуля».Сделка не состоялась из-за того, что основатель компании Microsoft не проявил должного интереса к данному проекту.

Напомним, что в 2007 году владельцами «Ливерпуля» стали американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жилетт, которые не смогли справиться с долгами и в 2010 году согласились продать клуб. Компания Barclays Capital находилась в поиске потенциальных покупателей, среди которых значился Гейтс.