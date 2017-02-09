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    Основатель Microsoft мог стать владельцем «Ливерпуля»

    Миллиардер Билл Гейтс мог стать владельцем «Ливерпуля».Сделка не состоялась из-за того, что основатель компании Microsoft не проявил должного интереса к данному проекту.

    Напомним, что в 2007 году владельцами «Ливерпуля» стали американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жилетт, которые не смогли справиться с долгами и в 2010 году согласились продать клуб. Компания Barclays Capital находилась в поиске потенциальных покупателей, среди которых значился Гейтс.

    Источник: Skysports

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    09.02.2017 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:38

      Мог, но не захотел. Наверное, болеет за МЮ))

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