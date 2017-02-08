Муж с женой в пoстели. Жена хочет и начинает приставать к мужу, покусывая его за ухо, потом за руки, потом за грудь, приговаривая: ''Сейчас прийдёт Покусяка... он тебя пoкусает.... Покусяка уже рядом.... Покусяка уже близзко...''
Нервно муж вспрыгивает и кричит: "А Пососяка ко мне придет когда-нибудь??"
Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе.
Напомним, что талисман турнира был выбран 21 октября 2016 года.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 8 февраля 2017 г.