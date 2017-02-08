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    Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА

    Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе.

    Напомним, что талисман турнира был выбран 21 октября 2016 года.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

    Источник: Twitter

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    08.02.2017 12:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:55

      Муж с женой в пoстели. Жена хочет и начинает приставать к мужу, покусывая его за ухо, потом за руки, потом за грудь, приговаривая: ''Сейчас прийдёт Покусяка... он тебя пoкусает.... Покусяка уже рядом.... Покусяка уже близзко...''
      Нервно муж вспрыгивает и кричит: "А Пососяка ко мне придет когда-нибудь??"

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2017, 16:05

      Убрали бы ему очки что ли

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 8 февраля 2017, 15:48

      И как там в Швейцарии?

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 февраля 2017, 14:03

      Главное чтоб забивака нее забил

      0
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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 8 февраля 2017, 13:02

      а что, приятный такой персонаж)

      0
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