Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе.

Напомним, что талисман турнира был выбран 21 октября 2016 года.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.