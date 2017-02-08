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«Динамо» отправилось на третий зимний сбор

8 февраля 2017, 07:57
7

Московское «Динамо» прибыло в Турцию, где состоится третий зимний сбор команды. Всего в расположении команды 27 футболистов

«К тем, кто работал на предыдущем сборе, добавился Виталий Дьяков, который расторг договор аренды с «Томью».

Полностью состав таков: Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Морозов, Козлов, С. Терехов, Белоруков, Дьяков, Калугин, Хольмен, Рыков, Катрич, Ташаев, Маркелов, Темников, А. Терехов, Сапета, Сарамутин, Соснин, Кузьмин, Зотов, Панченко, Погребняк, Обольский, Луценко и Бечирай», — сообщили в клубе.

Первый спарринг москвичей состоится завтра, 8 февраля. Соперником будет «Олимпия» из Любляны.

Источник: ФК «Динамо»
Динамо
Комментарии (7)
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Lev Aleks
1486531507
бухать наверное будут.....
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sir_Alex
1486531681
Удачных сборов динамикам!
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Ще Гевара
1486535451
Панченко вернулся...
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olebar73
1486572966
Удачи, ребята.
Ответить
Sergej-74
1486580424
главное без травм
Ответить
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