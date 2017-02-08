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    «Динамо» отправилось на третий зимний сбор

    Московское «Динамо» прибыло в Турцию, где состоится третий зимний сбор команды. Всего в расположении команды 27 футболистов

    «К тем, кто работал на предыдущем сборе, добавился Виталий Дьяков, который расторг договор аренды с «Томью».

    Полностью состав таков: Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Морозов, Козлов, С. Терехов, Белоруков, Дьяков, Калугин, Хольмен, Рыков, Катрич, Ташаев, Маркелов, Темников, А. Терехов, Сапета, Сарамутин, Соснин, Кузьмин, Зотов, Панченко, Погребняк, Обольский, Луценко и Бечирай», — сообщили в клубе.

    Первый спарринг москвичей состоится завтра, 8 февраля. Соперником будет «Олимпия» из Любляны.

    Источник: ФК «Динамо»

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    08.02.2017 07:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 февраля 2017, 22:00

      главное без травм

      0
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      Рейтинг: +137

      olebar73 8 февраля 2017, 19:56

      Удачи, ребята.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 февраля 2017, 09:30

      Панченко вернулся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 08:28

      Удачных сборов динамикам!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 февраля 2017, 08:25

      бухать наверное будут.....

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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 > Lev Aleks 8 февраля 2017, 09:14

      нет. Мячи гонять...

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > Хан 1968 8 февраля 2017, 09:32

      Да все мы так думаем, а на самом деле наверное бухают...но я надеюсь, что это всё фигня, ребята реально занимаются делом)

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