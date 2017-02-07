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  • Представитель президента: «Накажем виновных в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове»

Представитель президента: «Накажем виновных в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове»

7 февраля 2017, 17:52
21

Представитель президента в СЗФО Николай Цуканов заявил, что лица, по вине которых были сорваны сроки строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, понесут ответственность. По его словам, в настоящее время над расследованием работают правоохранительные органы, дело будет доведено до суда.

«Зенит-Арена», я уже говорил, – это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем – менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.

Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать – они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится.

Если оно состоится, будут довольны все. Горожане получат такой объект, хороший, эксплуатирующая организация будет самостоятельно выделять деньги на его содержание и проводить там мероприятия по их усмотрению, согласованно с городом, а город получит хорошую, наверное, одну из лучших в стране спортивных площадок», – сказал Цуканов.

Строительство арены на Крестовском острове в Санкт-Петербурге стартовало в 2007 году. За все это время проект несколько раз корректировался, что несло за собой увеличение его стоимости. По последней информации, на возведение спортивного сооружения было потрачено 42,3 миллиарда рублей. Однако итоговая сумма будет окончательно подсчитана перед Кубком конфедераций-2017, который пройдет в июле.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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Dellleone
1486479372
Да конечно накажут они !!! Самт себя не накажите.
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besk
1486479479
Ахахах))) насмешил так насмешил
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marslond
1486479975
И про коррупционеров, которые наварились на стадионе не забудте)))
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kykyi
1486480053
Пчелы против меда. Ну ну.
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prtcs
1486481492
Посмотрим, как сами себя наказывать будите, или стропольщика определите крайним.
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doktor 100
1486485640
Виновных в срыве накажите ,а виновных в воровстве?
Ответить
Tostao
1486488098
Накажут, как "наказали" Сердюкова.
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VVM1964
1486489599
А СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ? А ЗА ВОРОВСТВО ?
Ответить
Ортапед
1486491679
на кол собак
Ответить
sir_Alex
1486492406
Потом всех амнистируют.
Ответить
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