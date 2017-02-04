В «Крыльях Советов» заверили, что успеют подготовить поле домашнего стадиона к игре с «Локомотивом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков дал гарантии, что самарцы успеют привести в должное состояние поле домашней арены «Металлург», на которой им 5 марта предстоит принять «Локомотив» в матче 18-го тура РФПЛ.

«Работы ведутся планомерно, поле готовится к матчу. Игра состоится на нашем стадионе, он будет к этому готов», – сказал Шашков.

После 17-ти туров «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, имея 15 очков в активе. Железнодорожники располагаются на 10-й строчке, набрав на восемь баллов больше.