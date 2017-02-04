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    «Барселона» продлит контракт с Ракитичем до 2022 года

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к продлению контракта с каталонским клубом. По информации источника, агент 28-летнего хавбека Артуро Каналес провел встречу с представителями сине-гранатовых, на которой договорился о новом соглашении для своего клиента.

    По предварительным данным, хорват продлит трудовой договор с «Барселоной» до 2022 года.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании забил два гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: Marca

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    04.02.2017 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -130

      калач 4 февраля 2017, 13:26

      а вобще после Ливер-Челси я подумал может Фабрегаса вернуть :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 4 февраля 2017, 13:25

      до 2725 года

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Seven 115 4 февраля 2017, 13:21

      супер

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