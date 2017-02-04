«Барселона» продлит контракт с Ракитичем до 2022 года

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к продлению контракта с каталонским клубом. По информации источника, агент 28-летнего хавбека Артуро Каналес провел встречу с представителями сине-гранатовых, на которой договорился о новом соглашении для своего клиента.

По предварительным данным, хорват продлит трудовой договор с «Барселоной» до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании забил два гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.