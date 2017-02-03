Агент Миранчука: «Алексей в «Спартаке»? Впервые об этом слышу»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые хотят взять 21-летнего россиянина в аренду до конца года.

«Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники», – сказал Шпинев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.