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    Агент Миранчука: «Алексей в «Спартаке»? Впервые об этом слышу»

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые хотят взять 21-летнего россиянина в аренду до конца года.

    «Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники», – сказал Шпинев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миранчук провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2017 18:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +99

      Мескини 3 февраля 2017, 22:59

      на хер бы он не нужен со своими "кокоринскими замашками", пусть в бомжатню идет, там самое место, там сейчас игрочишко капитанит

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 3 февраля 2017, 22:58

      Интересно на его посмотреть в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 21:49

      пахнет балаболией ,

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 февраля 2017, 21:00

      Шпинев сам же эту утку и запустил! Цену набивает падла...

      2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:33

      Агент зачем тебе слышать? Свой % получишь и будешь в ладоши хлопать. А если серьезно... агенты это беда современного футбола.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 19:25

      Так вот кто пацану голову дурит!Некто шпинёв.

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      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 3 февраля 2017, 19:20

      хоть бы инфу удаляли, если есть опровержение..........

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 февраля 2017, 19:04

      Этому ТАССу уже надо бы определиться. С разницей в 24 минуты пишет противоположное.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 февраля 2017, 19:03

      «Спартак» хочет купить Тигиева и арендовать Алексея Миранчука
      Источник: ТАСС
      Агент Миранчука: «Алексей в «Спартаке»? Впервые об этом слышу»
      Источник: ТАСС

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