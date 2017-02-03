Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» подписал киберфутболиста

    «Зенит» оформил соглашение с первым номером рейтинга петербургских игроков по игре в FIFA Русланом Яминовым.

    23-летний киберфутболист на профессиональном уровне выступает с 2014 года.

    «Я занимался большим футболом, но сделать карьеру так и не удалось. Теперь же у меня появился уникальный шанс реализовать себя в киберпространстве и принести дополнительную известность любимому клубу», – заявил Яминов.

    Первый в истории Кубок Премьер-лиги среди футбольных клубов пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 февраля 2017, 08:07

      Удачи Зениту и его киберигрокам！

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 3 февраля 2017, 04:01

      Топим за Кефира чё))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11