«Зенит» подписал киберфутболиста

«Зенит» оформил соглашение с первым номером рейтинга петербургских игроков по игре в FIFA Русланом Яминовым.

23-летний киберфутболист на профессиональном уровне выступает с 2014 года.

«Я занимался большим футболом, но сделать карьеру так и не удалось. Теперь же у меня появился уникальный шанс реализовать себя в киберпространстве и принести дополнительную известность любимому клубу», – заявил Яминов.

Первый в истории Кубок Премьер-лиги среди футбольных клубов пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе.