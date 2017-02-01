Симонян: «Новым спортивным директором РФС может стать известный в футбольном мире человек»

Симонян, ПУК, а вы теперь ждите, ждите...когда завоняет.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян пообщался с журналистами на тему ухода Николая Писарева с поста спортивного директора ведомства.
– Николай Николаевич немало сделал на посту спортивного директора РФС. Отношусь к нему с благодарностью за проделанную работу.
– Кто заменит Писарева?
– Кандидатура есть, но озвучивать фамилию не будем. Это известный в футбольном мире человек.
– Когда наступит ясность?
– Решение должен принять Мутко. Думаю, ждать недолго.