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    Симонян: «Новым спортивным директором РФС может стать известный в футбольном мире человек»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян пообщался с журналистами на тему ухода Николая Писарева с поста спортивного директора ведомства.

    – Николай Николаевич немало сделал на посту спортивного директора РФС. Отношусь к нему с благодарностью за проделанную работу.

    – Кто заменит Писарева?

    – Кандидатура есть, но озвучивать фамилию не будем. Это известный в футбольном мире человек.

    – Когда наступит ясность?

    – Решение должен принять Мутко. Думаю, ждать недолго.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2017, 09:28

      Симонян, ПУК, а вы теперь ждите, ждите...когда завоняет.

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