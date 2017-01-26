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    Черданцев сообщил, что он с Карпиным на одной волне

    Футбольный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что не испытывает каких-либо проблем при совместной работе с бывшим главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Как отметил журналист, его напарник по передачам не имеет звездной болезни.

    «Мы отлично ладим. Во-первых, давно знакомы. Во-вторых, практически ровесники – он на два года старше всего. Нет ни малейших проблем. Можно сказать, мы на одной волне. С ним интересно работать в паре, и я слышал мнения от разных людей из футбола, что в тандеме с Карпиным мы действуем неплохо. Есть идеи, как извлечь из этого еще больше пользы для телезрителей – ждите новостей.

    У Валерия Георгиевича есть важное качество: он совершенно не звездный и открыт для любых экспериментов. Ни разу не отказался что-то делать, даже если ему кажется это странным. Однажды возмущался: «Зачем вы показываете так долго болельщиков ростовских? Лучше бы разобрали тактику». Я ему объяснял, что этим болельщикам важно чувствовать сопричастность – их нужно показывать по ТВ, так как для них мы все и работаем. С Карпиным можно договориться», – заявил Черданцев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.01.2017 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 26 января 2017, 21:23

      Играл он точно хорошо.

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