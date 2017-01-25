На второй сбор «Крыльев Советов» отправились 22 футболиста

Тренерский штаб «Крыльев Советов» определился со списком игроков, которые отправятся в составе команды на второй зимний сбор. Тренировочный цикл продлится до 7 февраля.

На сбор отправились 22 футболиста: вратари Евгений Конюхов, Гиоргий Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато, Джанни Бруно, нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович.