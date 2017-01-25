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    На второй сбор «Крыльев Советов» отправились 22 футболиста

    Тренерский штаб «Крыльев Советов» определился со списком игроков, которые отправятся в составе команды на второй зимний сбор. Тренировочный цикл продлится до 7 февраля.

    На сбор отправились 22 футболиста: вратари Евгений Конюхов, Гиоргий Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато, Джанни Бруно, нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    25.01.2017 18:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 27 января 2017, 01:23

      Цаллагова и Молло продали. Никем не усилились. Ну Все! ФНЛ ждет нас.

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 26 января 2017, 22:28

      Если и возьмут кого-то только под закрытие трансферного окна. того кто ни кому не подошел бесплатно или очень дешево.

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 26 января 2017, 08:32

      ну может без ибры и моло вытянут, но около зоны стыков(((

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 января 2017, 23:52

      где люди новые.....

      -1
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      Рейтинг: +73

      MonTee > h3LL1k 26 января 2017, 00:59

      в Зените

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > MonTee 26 января 2017, 19:07

      базаришь :D

      0
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