Ракитич мечтает завершить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет остаться в каталонском клубе.

«Самая большая моя мечта – остаться в «Барселоне» навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес сейчас ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года. Клуб предложил хорвату соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.