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    Ракитич мечтает завершить карьеру в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет остаться в каталонском клубе.

    «Самая большая моя мечта – остаться в «Барселоне» навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес сейчас ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

    Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года. Клуб предложил хорвату соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 января 2017, 13:08

      Севилья дала ему отличный трамплин. Не забуду тот осенний матч 2011 года, когда Севилья автобусом играла, один Ракитич выбегал после замены 20 минут (еще особо ненаигранный), тогда матч 0-0 закончился, 2 красных карточки и незабитый пенальти. тогда еще на раме стоял Хави Варас

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