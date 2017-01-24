Ракитич мечтает завершить карьеру в «Барселоне»

Севилья дала ему отличный трамплин. Не забуду тот осенний матч 2011 года, когда Севилья автобусом играла, один Ракитич выбегал после замены 20 минут (еще особо ненаигранный), тогда матч 0-0 закончился, 2 красных карточки и незабитый пенальти. тогда еще на раме стоял Хави Варас
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет остаться в каталонском клубе.
«Самая большая моя мечта – остаться в «Барселоне» навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес сейчас ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.
Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года. Клуб предложил хорвату соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.