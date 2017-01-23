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    Селюк: «Ради ЦСКА Джафар отказал французскому клубу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение тренерского штаба ЦСКА отказаться от услуг его подопечного Абдуллы Джафара.

    «В ЦСКА пока решили сделать ставку на своих, но продолжат следить за Джафаром. Ради армейского клуба он пренебрег хорошим вариантом во Франции, но это не страшно, такой форвард не затеряется. Он ведь совсем молод, только-только 18 исполнилось. Сейчас будем искать для него иные направления для продолжения карьеры», – сказал Селюк.

    Также Селюк отметил, что весной этого года Джафар с большой долей вероятности получит вызов в сборную Буркина-Фасо.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2017 16:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22

      drago922 23 января 2017, 20:10

      почему бы цска не взять с КАФ норм напа не дорого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 января 2017, 19:30

      Интересно, Селюк ради ЦСКА кому то отказал..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 января 2017, 18:58

      Даже в бедственном положении цска джафар их не заинтересовал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 23 января 2017, 18:14

      Своей молодежи хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 17:20

      а кому он отказал? ПСЖ?может Монако?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2017, 17:08

      Вот охота связываться с Селюком? Одного подсунул. Зачем на других соглашаться? Пусть лучше для Томи состав собирает

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26

      ftftd 23 января 2017, 17:02

      опять этот Селюк аааааааааа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 23 января 2017, 17:01

      Опять этот Селюк со своими "уникальными предложениями". Как же достал уже этот "ньюсмейкер"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 23 января 2017, 16:54

      хороший вариант из Франции это клуб второго дивизиона наверное

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Nayturs 23 января 2017, 17:24

      наверняка даже полупрофи

      0
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