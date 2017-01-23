Селюк: «Ради ЦСКА Джафар отказал французскому клубу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение тренерского штаба ЦСКА отказаться от услуг его подопечного Абдуллы Джафара.

«В ЦСКА пока решили сделать ставку на своих, но продолжат следить за Джафаром. Ради армейского клуба он пренебрег хорошим вариантом во Франции, но это не страшно, такой форвард не затеряется. Он ведь совсем молод, только-только 18 исполнилось. Сейчас будем искать для него иные направления для продолжения карьеры», – сказал Селюк.

Также Селюк отметил, что весной этого года Джафар с большой долей вероятности получит вызов в сборную Буркина-Фасо.