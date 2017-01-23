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  • Рапопорт: «Зенит» много тратил на покупку игроков, но ничего не выиграл»

Рапопорт: «Зенит» много тратил на покупку игроков, но ничего не выиграл»

23 января 2017, 09:55
13

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт критически отозвался об эффективности трансферной политики клуба. По мнению специалиста, достигнутые результаты питерцев не соответствуют вкладам в новичков.

«Я бы оценивал результат не по сыгранным в нынешнем сезоне матчам, а за последние лет пять. Чтобы посмотреть, как развивается клуб, каких результатов он добивается. В итоге мы имеем одно выигранное чемпионство и завоеванный кубок России, учитывая вложения и экономику клуба. На протяжении длительного времени «Зенит» серьезно тратился на покупку футболистов, с которыми, по сути, ничего не выиграл. Разве что пару раз вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Ну а по итогам прошлого сезона даже не попали в этот турнир», – заявил Рапопорт.

«Зенит» после 17 туров идет на втором месте в чемпионате России.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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СОКОЛ САРАТОВ
1485162966
А САМ РАППОПОРТ КОГДА ТРЕНИРОВАЛ МНОГО ВЫИГРАЛ ИЗ 14 МАТЧЕЙ 3 ПОБЕДЫ 4 НИЧЬИХ И 7 ПОРАЖЕНИЙ
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Zenit-84
1485167476
кто бы говорил...
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тётя ASYA
1485167706
а зачем им ?! их место помойка!!!!!
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neveldomha
1485167770
Как то хреново у него с математикой. С 2011 г. Зенит был дважды чемпионом в 2012 и 2015 годах. И плюс к тому серебро в 2013 и 2014 годах и бронза 2016. Если это не результат, то Рапопорт похоже зажрался. Не Челси не Реал, не Барса не позволяли себе ежегодного чемпионства на протяжении пяти лет. А с чего Зенит то должен?
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KuPe4iK
1485169560
Просто Зпециализд какому то донному журналюге по пьяне сказал очередную чушь....ЗАЧЕМ ЭТОТ БРЕД НАМ ЗНАТЬ?
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KuPe4iK
1485169683
Борис Рапопорт-Единственный главный тренер «Зенита», не считая исполнявших обязанности, не выигравший ни одного матча в чемпионате страны (пять ничьих и шесть поражений...и этот Спец щас мнение высказывает...
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Urry
1485172951
НУ да, собирались то лигу чемпионов брать.
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Zubo
1485178502
Ну почему же ничего не выиграл ? Очень много чего выиграл, у таких людей есть всегда аргумент , если не разгромил Барселону и Реал и не выиграл Лигу Чемпионов, то значит ничего не выиграл ?
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Бриг
1485182782
Можно не вкладывать, никого не покупать и упорно бороться за 8-е место. И стадион не нужен-кто ходить будет?
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somn
1485183102
Чушь пишет дядька.
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