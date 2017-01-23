Рапопорт: «Зенит» много тратил на покупку игроков, но ничего не выиграл»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт критически отозвался об эффективности трансферной политики клуба. По мнению специалиста, достигнутые результаты питерцев не соответствуют вкладам в новичков.

«Я бы оценивал результат не по сыгранным в нынешнем сезоне матчам, а за последние лет пять. Чтобы посмотреть, как развивается клуб, каких результатов он добивается. В итоге мы имеем одно выигранное чемпионство и завоеванный кубок России, учитывая вложения и экономику клуба. На протяжении длительного времени «Зенит» серьезно тратился на покупку футболистов, с которыми, по сути, ничего не выиграл. Разве что пару раз вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Ну а по итогам прошлого сезона даже не попали в этот турнир», – заявил Рапопорт.

«Зенит» после 17 туров идет на втором месте в чемпионате России.