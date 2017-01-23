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    Рапопорт: «Зенит» много тратил на покупку игроков, но ничего не выиграл»

    Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт критически отозвался об эффективности трансферной политики клуба. По мнению специалиста, достигнутые результаты питерцев не соответствуют вкладам в новичков.

    «Я бы оценивал результат не по сыгранным в нынешнем сезоне матчам, а за последние лет пять. Чтобы посмотреть, как развивается клуб, каких результатов он добивается. В итоге мы имеем одно выигранное чемпионство и завоеванный кубок России, учитывая вложения и экономику клуба. На протяжении длительного времени «Зенит» серьезно тратился на покупку футболистов, с которыми, по сути, ничего не выиграл. Разве что пару раз вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Ну а по итогам прошлого сезона даже не попали в этот турнир», – заявил Рапопорт.

    «Зенит» после 17 туров идет на втором месте в чемпионате России.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.01.2017 09:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +628

      somn 23 января 2017, 17:51

      Чушь пишет дядька.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 января 2017, 17:46

      Можно не вкладывать, никого не покупать и упорно бороться за 8-е место. И стадион не нужен-кто ходить будет?

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 января 2017, 16:35

      Ну почему же ничего не выиграл ? Очень много чего выиграл, у таких людей есть всегда аргумент , если не разгромил Барселону и Реал и не выиграл Лигу Чемпионов, то значит ничего не выиграл ?

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 января 2017, 15:02

      НУ да, собирались то лигу чемпионов брать.

      -1
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 23 января 2017, 14:08

      Борис Рапопорт-Единственный главный тренер «Зенита», не считая исполнявших обязанности, не выигравший ни одного матча в чемпионате страны (пять ничьих и шесть поражений...и этот Спец щас мнение высказывает...

      5
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK > KuPe4iK 23 января 2017, 14:09

      Так же именно Раппопорт является худшим тренером «Зенита» по количеству безвольных поражений в процентом соотношении среди всех тренеров команды за всю её историю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 23 января 2017, 14:06

      Просто Зпециализд какому то донному журналюге по пьяне сказал очередную чушь....ЗАЧЕМ ЭТОТ БРЕД НАМ ЗНАТЬ?

      1
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 23 января 2017, 13:36

      Как то хреново у него с математикой. С 2011 г. Зенит был дважды чемпионом в 2012 и 2015 годах. И плюс к тому серебро в 2013 и 2014 годах и бронза 2016. Если это не результат, то Рапопорт похоже зажрался. Не Челси не Реал, не Барса не позволяли себе ежегодного чемпионства на протяжении пяти лет. А с чего Зенит то должен?

      5
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 23 января 2017, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а зачем им ?! их место помойка!!!!!

      -7
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 23 января 2017, 13:31

      кто бы говорил...

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 января 2017, 12:16

      А САМ РАППОПОРТ КОГДА ТРЕНИРОВАЛ МНОГО ВЫИГРАЛ ИЗ 14 МАТЧЕЙ 3 ПОБЕДЫ 4 НИЧЬИХ И 7 ПОРАЖЕНИЙ

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > СОКОЛ САРАТОВ 23 января 2017, 17:38

      ему столько бабла на усиление никто не давал. да и так состав был не ахти..

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