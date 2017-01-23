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    «Барселона» пока не планирует продлевать контракт с Тер Штегеном

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген рискует не получить новый контракт от клуба. Каталонцы пока не планируют начинать переговоры с немецким футболистом по продлению соглашения, срок которого истекает в 2019 году. Рыночная стоимость 24-летнего голкипера оценивается в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне Тер Штеген провел в чемпионате Испании 17 матчей, восемь из которых отстоял на ноль.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2017 07:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 24 января 2017, 13:12

      не знаю согласится кто со мной или нет , но мое мнение это не уровень Барселоны, Де Хеа , Куртуа , Лопеш из Лиона, я вижу этих футболистов )

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 января 2017, 15:50

      Ему не хватает опыта, он иногда спасает как во вчерашней игре, а иногда ошибаясь пропускает смешные голы. Но продлевать надо, игрок перспективный, а опыт со временем придет конечно! Донарумму тоже можно купить года через 3!

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      Рейтинг: -130

      калач 23 января 2017, 13:11

      Бомж он надо гнать на мороз - в Китай, Катар, Индию куда угодно

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 января 2017, 10:50

      Может у них в кантере кто-то перспективный появился?

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 января 2017, 08:46

      Надо продлевать

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