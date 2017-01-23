«Барселона» пока не планирует продлевать контракт с Тер Штегеном

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген рискует не получить новый контракт от клуба. Каталонцы пока не планируют начинать переговоры с немецким футболистом по продлению соглашения, срок которого истекает в 2019 году. Рыночная стоимость 24-летнего голкипера оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Тер Штеген провел в чемпионате Испании 17 матчей, восемь из которых отстоял на ноль.