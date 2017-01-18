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    Мутко: «Натурализация Луиса Адриано? Не надо ничего выдумывать»

    Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию о том, что провел встречу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, на которой обсудил возможную натурализацию новичка красно-белых Луиса Адриано.

    — Не надо ничего выдумывать! Такую информацию даже комментировать не хочется. Ни на какой встрече с Адриано я не присутствовал.

    — Но в офисе ИФД «Капитал» вы находились одновременно.

    — Да. У меня была там встреча с Федуном, но по абсолютно другой теме. У нас чемпионат мира на носу: вводится в эксплуатацию новая тренировочная площадка, стадион «Спартак» совсем скоро будет принимать матчи Кубка конфедераций.

    Мы были на встрече у Леонида Арнольдовича с коллегами из оргкомитета. Так что не вводите страну в заблуждение! А Адриано я встретил там совершенно случайно. Уже выходя из кабинета, увидел футболиста и его агентов. Сказал ему два слова, пожелал удачи в чемпионате России.

    Напомним, что на счету Луиса Адриано четыре официальные игры за основную сборную Бразилии.

    Источник: Life

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    18.01.2017 14:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 января 2017, 18:44

      Кто б мудка натурализовал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 января 2017, 17:19

      не смешите людей - кто это все придумывает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 18 января 2017, 16:09

      журналюги специально сплетни создают, чтобы их читали и поднимался вопрос об этом...

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > simoron81 18 января 2017, 17:21

      это от бездарности - видать и редактор Бомбардира этим страдает - если на все это ловится

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 января 2017, 15:25

      А Мудко на натурализацию не пойдёт?
      Украина для него подойдёт.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2017, 14:58

      Значит, всё-таки натурализуют. Только стоит подумать - если человек в своей национальной команде оказался невостребован - вам-то он зачем?! Своих игроков нужно готовить!

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > zatonn 18 января 2017, 15:53

      ты уж не ровняй Бразилию и Россию

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 14:57

      так не кто и не говорит ,что ты был на встрече с Андриано
      а с Федуном о нем говорили

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