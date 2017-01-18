Мутко: «Натурализация Луиса Адриано? Не надо ничего выдумывать»

Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию о том, что провел встречу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, на которой обсудил возможную натурализацию новичка красно-белых Луиса Адриано.

— Не надо ничего выдумывать! Такую информацию даже комментировать не хочется. Ни на какой встрече с Адриано я не присутствовал.

— Но в офисе ИФД «Капитал» вы находились одновременно.

— Да. У меня была там встреча с Федуном, но по абсолютно другой теме. У нас чемпионат мира на носу: вводится в эксплуатацию новая тренировочная площадка, стадион «Спартак» совсем скоро будет принимать матчи Кубка конфедераций.

Мы были на встрече у Леонида Арнольдовича с коллегами из оргкомитета. Так что не вводите страну в заблуждение! А Адриано я встретил там совершенно случайно. Уже выходя из кабинета, увидел футболиста и его агентов. Сказал ему два слова, пожелал удачи в чемпионате России.

Напомним, что на счету Луиса Адриано четыре официальные игры за основную сборную Бразилии.