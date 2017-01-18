«Барселона» не торопится продлевать контракт с Месси

Он без барселоны обычный средняк. Его месси сделала барса , то ест Хави и Иньеста. Эти таланты много лет играли на месси.
Руководство «Барселоны» пока не предлагало форварду Лионелю Месси новый контракт.
По словам нового гендиректора «Барселоны» Оскара Грау, клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игроков по уставу испанского чемпионата.
Действующий контракт Лионеля Месси с каталонским клубом рассчитан до лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется «Манчестер Сити».