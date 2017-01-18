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    «Барселона» не торопится продлевать контракт с Месси

    Руководство «Барселоны» пока не предлагало форварду Лионелю Месси новый контракт.

    По словам нового гендиректора «Барселоны» Оскара Грау, клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игроков по уставу испанского чемпионата.

    Действующий контракт Лионеля Месси с каталонским клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    18.01.2017 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 января 2017, 22:06

      Он без барселоны обычный средняк. Его месси сделала барса , то ест Хави и Иньеста. Эти таланты много лет играли на месси.

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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 января 2017, 14:32

      Игрок талантливый, думаю без команды не останется.
      Хоть даже в Англию заберут па пару лет

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