«Барселона» не торопится продлевать контракт с Месси

Руководство «Барселоны» пока не предлагало форварду Лионелю Месси новый контракт.

По словам нового гендиректора «Барселоны» Оскара Грау, клуб не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игроков по уставу испанского чемпионата.

Действующий контракт Лионеля Месси с каталонским клубом рассчитан до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется «Манчестер Сити».