Источник: Боккетти получит от «Спартака» новый контракт на 2,5 года

«Спартак» намерен продлить контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти. Итальянский легионер должен получить новое соглашение, рассчитанное на 2,5 года. Футболист по текущему контракту уже летом нынешнего года получит статус свободного агента. Не исключается, что зарплата Боккетти составит 2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.