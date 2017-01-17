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    Источник: Боккетти получит от «Спартака» новый контракт на 2,5 года

    «Спартак» намерен продлить контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти. Итальянский легионер должен получить новое соглашение, рассчитанное на 2,5 года. Футболист по текущему контракту уже летом нынешнего года получит статус свободного агента. Не исключается, что зарплата Боккетти составит 2 миллиона евро в год.

    В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2017 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 января 2017, 19:25

      "намерен" и "продлил" не одно и то же. Достаточно много уже было прямо противоположных новостей по поводу нового контракта Боккетти. Ждем официальных новостей.

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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 18:54

      ну вот и хорошо

      0
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 17 января 2017, 18:46

      УРА!!!

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