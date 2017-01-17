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    Ван Гаал: «Мог бы поехать в Китай, но не думаю, что вернусь к тренерской работе»

    Известный голландский специалист Луи ван Гаал сообщил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности, пишет De Telegraaf.

    Напомним, что ван Гаал остается без работы с лета прошлого года, когда покинул тренерский мостик «Манчестер Юнайтед».

    «У меня был вариант с Китаем, но все-таки я не думаю, что продолжу работать тренером», – сказал специалист.

    По имеющимся сведениям, дочь ван Гаала недавно потеряла мужа, поэтому он хочет больше времени проводить с семьей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 00:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      oreshko 18 января 2017, 01:03

      Хороший тренер, и тяжелая жизнь.

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      Рейтинг: +33

      alexarh 17 января 2017, 12:45

      Китай потом спасибо тебе скажет)))

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 17 января 2017, 06:46

      Жаль, мог бы ещё потренировать. Интересный персонаж)

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