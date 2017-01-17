Ван Гаал: «Мог бы поехать в Китай, но не думаю, что вернусь к тренерской работе»

Хороший тренер, и тяжелая жизнь.
Известный голландский специалист Луи ван Гаал сообщил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности, пишет De Telegraaf.
Напомним, что ван Гаал остается без работы с лета прошлого года, когда покинул тренерский мостик «Манчестер Юнайтед».
«У меня был вариант с Китаем, но все-таки я не думаю, что продолжу работать тренером», – сказал специалист.
По имеющимся сведениям, дочь ван Гаала недавно потеряла мужа, поэтому он хочет больше времени проводить с семьей.