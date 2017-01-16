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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», уступая два мяча после первого тайма

    «Зенит» в своем втором контрольном матче на сборе в Дубае одержал волевую победу над китайским клубом «Чанчунь Ятай». После первого тайма питерцы уступали со счетом 0:2, однако во второй половине встречи благодаря дублям хавбека Маурисио и нападающего Артема Дзюбы, а также мячу защитника Юрия Жиркова, сумели добиться положительного результата.

    Товарищеский матч

    Зенит – Чанчунь Ятай – 5:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Измаилов, 15; 0:2 – Чанчен, 29; 1:2 – Маурисио, 51; 2:2 – Маурисио, 63; 3:2 – Жирков, 71; 4:2 – Дзюба, 78; 5:2 – Дзюба, 80.

    Зенит (1-й тайм): Лунев, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, А. Кержаков.

    Зенит (2-й тайм): Бабурин, Зуйков (Данни, 69), Йованович, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 17:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 января 2017, 21:43

      Величайшая победа Зенита над легендарным клубом...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 16 января 2017, 19:53

      Молодцы.Набирайте форму.Ждем побед и чемпионства.

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 января 2017, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что это вообще за клуб такой???сильнее наверное даже у нас 2 лига зона юг любая команда

      -5
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      ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin > swot1205 16 января 2017, 19:34

      этот клуб с 2006 года высшей лиге играем чемп китая победитель лига чемпионов азиатской так на заметку

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 18:23

      Эпическая победа!

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 16 января 2017, 18:01

      тамбовский ван бастен хорош положил))данни с возвращением!!

      5
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