Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», уступая два мяча после первого тайма

«Зенит» в своем втором контрольном матче на сборе в Дубае одержал волевую победу над китайским клубом «Чанчунь Ятай». После первого тайма питерцы уступали со счетом 0:2, однако во второй половине встречи благодаря дублям хавбека Маурисио и нападающего Артема Дзюбы, а также мячу защитника Юрия Жиркова, сумели добиться положительного результата.

Товарищеский матч

Зенит – Чанчунь Ятай – 5:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Измаилов, 15; 0:2 – Чанчен, 29; 1:2 – Маурисио, 51; 2:2 – Маурисио, 63; 3:2 – Жирков, 71; 4:2 – Дзюба, 78; 5:2 – Дзюба, 80.

Зенит (1-й тайм): Лунев, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, А. Кержаков.

Зенит (2-й тайм): Бабурин, Зуйков (Данни, 69), Йованович, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.