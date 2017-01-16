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    Моуринью и Клопп устроили перепалку во время матча «МЮ» – «Ливерпуль»

    Во время матча 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль» (1:1) между главными тренерами команд Жозе Моуринью и Юргеном Клоппом произошла конфликтная ситуация.

    Специалисты поговорили на повышенных тонах из-за столкновения Андера Эрреры и Роберто Фирмино в концовке встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 00:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +69

      Garri98 17 января 2017, 03:41

      Клопп не адекватен, и многие это видят и понимают, да и на тренерском поприще ему до Маура , как до Китая Раком. Также как Ливеру до МЮ, а Фирмино - такой же клоун как и его тренер.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 января 2017, 11:13

      Клопп нервный какой-то. В конце ролика вообще прыгать начал.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 января 2017, 10:26

      Сколько у Юргена энергии))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ЖОРРО 16 января 2017, 10:31

      Но бутылку тоже предпочел не пинать.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > kykyi 16 января 2017, 10:32

      и это правильно)

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 января 2017, 09:54

      Моур, наученный, дисквалификациями, предпочел вовремя отскочить. Наука пошла в прок.

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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 16 января 2017, 09:07

      Муж и жена ссорятся, в роли жены толмач.

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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 16 января 2017, 07:46

      Ахахах

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 16 января 2017, 06:12

      Эти два тренера достойны друг друга !

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 января 2017, 05:30

      Ничья - это поражение Ливерпуля и победа МЮ.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 января 2017, 02:10

      ну нормально, повеселили)))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 00:37

      Клопп-псих? Разве это новость?

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