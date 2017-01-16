Моуринью и Клопп устроили перепалку во время матча «МЮ» – «Ливерпуль»

Клопп не адекватен, и многие это видят и понимают, да и на тренерском поприще ему до Маура , как до Китая Раком. Также как Ливеру до МЮ, а Фирмино - такой же клоун как и его тренер.
Во время матча 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (1:1) между главными тренерами команд Жозе Моуринью и Юргеном Клоппом произошла конфликтная ситуация.
Специалисты поговорили на повышенных тонах из-за столкновения Андера Эрреры и Роберто Фирмино в концовке встречи.
KLOPP V MOURINHO #MUNLIV pic.twitter.com/eq09bEvdcR— JaapStamTheMan (@JaapStamTheMan) 15 января 2017 г.