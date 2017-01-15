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    Головин, Натхо и Дзагоев выбыли из общей группы ЦСКА, Акинфеев улетел на процедуры в Германию

    Сразу несколько футболистов ЦСКА выбыли из общей группы московского клуба на сборе в Испании. В частности, полузащитник Александр Головин пропустил командные занятия из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев – в связи с проблемами со спиной, Бибрас Натхо – из-за повреждения коленного сустава.

    Добавим, что голкипер Игорь Акинфеев сейчас находится в Германии, где проходит комплексную терапию. Сообщается, что вратарь присоединится к армейцам в начале второго сбора.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.01.2017 17:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 января 2017, 23:41

      Дай Бог в этом сезоне армейцам в еврокубки попасть с такой чехардой. Хотя еще сборы впереди и есть время провести работу над ошибками.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 января 2017, 19:07

      ЗДОРОВЬЯ НУЖНО ВСЕМ.......

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 15 января 2017, 18:48

      Время подготовиться к сезону есть. В этом и смысл. Травма любого будет ослаблять недоукомплектованную команду в геометрической прогрессии

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 15 января 2017, 18:44

      Говорил же им оливье испортился... Неее все равно доедим доедим..

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 января 2017, 18:35

      скорейшего возвращения всем

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 15 января 2017, 18:24

      Ключевые футболисты, всем здоровья. Черная полоса у ЦСКА, надеюсь к началу чемпионата все будут в строю. Без основных игроков возможен большой провал, в чемпионате хотелось бы больше интриги. Повторю: всем здоровья!!!

      1
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      Рейтинг: +39

      susanin62 15 января 2017, 17:51

      Здоровья!

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > susanin62 15 января 2017, 21:44

      Спасибо!

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