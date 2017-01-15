Головин, Натхо и Дзагоев выбыли из общей группы ЦСКА, Акинфеев улетел на процедуры в Германию

Сразу несколько футболистов ЦСКА выбыли из общей группы московского клуба на сборе в Испании. В частности, полузащитник Александр Головин пропустил командные занятия из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев – в связи с проблемами со спиной, Бибрас Натхо – из-за повреждения коленного сустава.

Добавим, что голкипер Игорь Акинфеев сейчас находится в Германии, где проходит комплексную терапию. Сообщается, что вратарь присоединится к армейцам в начале второго сбора.