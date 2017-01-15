Болельщики «Вест Хэма» сочинили про Пайета кричалку с нецензурными словами

Я вообще этих зверей не понимаю. И тем более не понимаю руководство клуба! Ну вам открыто сказали "я не хочу играть тут", зачем насильно держать, да еще и в дубль переводить! За него ведь хорошие деньги предлагают!!! А Билич и вправду помойка. Правильно его в Локо гнобили.
Болельщики «Вест Хэма» отрицательно отозвались о желании нападающего Димитри Пайета покинуть лондонский клуб. В частности, фанаты сочинили кричалку, в который в нецензурной форме об этом высказались.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за желания покинуть команду игрок был отстранен от работы с основным составом. «Молотобойцы» готовы продать француза и выручить на сделке 40 миллионов фунтов стерлингов.
«Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер