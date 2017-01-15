Болельщики «Вест Хэма» сочинили про Пайета кричалку с нецензурными словами

Болельщики «Вест Хэма» отрицательно отозвались о желании нападающего Димитри Пайета покинуть лондонский клуб. В частности, фанаты сочинили кричалку, в который в нецензурной форме об этом высказались.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за желания покинуть команду игрок был отстранен от работы с основным составом. «Молотобойцы» готовы продать француза и выручить на сделке 40 миллионов фунтов стерлингов.

«Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер