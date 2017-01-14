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    В «Вест Хэме» заявили, что не намерены отпускать Пайета в январе

    Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан подчеркнул, что несмотря на различные слухи вокруг персоны нападающего Димитри Пайета, француз не покинет «молотобойцев» в период зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы отпустить 29-летнего игрока за 40 миллионов фунтов стерлингов.

    «Позиция руководства следующая: мы не намерены расставаться с Димитри. У нас нет никаких причин его продавать, в том числе финансовых. По этой причине он не покинет «Вест Хэм» в нынешнее трансферное окно», – сказал Салливан.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Пайет отметился двумя голами и девятью результативными передачами в 18-ти матчах.

    «Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

    Источник: BBC

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    14.01.2017 18:45
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