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    «Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси

    Высказывания в адрес аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стоили Пере Гратакосу места директора сине-гранатовых.

    «Месси системообразующий игрок для «Барселоны», но играет и побеждает вся команда. Без Неймара, Луиса Суареса и других аргентинец не был бы столь хорош», – сказал Гратакос.

    Решение об увольнении принимал исполнительный директор каталонцев Альберт Молер с формулировкой «за публичное высказывание мнения, не соответствующего общей политике клуба».

    Источник: ФК «Барселона»

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    13.01.2017 21:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 14 января 2017, 11:13

      Правильно сделали. А вы видели последние игры Месси? Как он тащит команду

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 января 2017, 10:38

      уволили с подачи истеричного злобного карлика, которому должны только поклоняться все, иначе он начинает истерить и топать ногами

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 января 2017, 08:30

      не все ладно в баскском королевстве)

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 января 2017, 06:04

      все правильно о Месси ни слова, он на поле все говорит сам за себя

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 января 2017, 00:03

      Для барсы это начало конца. Такой клуб не может заявлять, что он зависит от одного игрока. Я бы на месте Неймара и Суареса ушел на фиг -пусть карабкаются с месси.

      3
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      Рейтинг: +51

      петр1975 13 января 2017, 23:51

      Гоните Месси пусть в другом клубе доказывает без таких партнеров!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 13 января 2017, 23:39

      Мне кажется боссы Барсы перед сном делают Месси расслабляющий массаж и минет. Что за бред? Человек своим высказыванием похвалил всею команду, всех игроков... Что в этом плохого? В общем я рад, что болею за Реал )) Очередной раз увидел, что такое Шмарселона.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 января 2017, 23:29

      Я бы уволил тех кто этого не понимает.

      2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 января 2017, 22:51

      правильно, не хрен то что внутри клуба рассказывать прессе

      -2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 января 2017, 22:39

      То есть - " сиди и не звизди"... Жаль, что его мнение о роли команды, как о едином организме, противоречит политике партии и желанию клуба об установке монумента МЕССИИ... Дебилы, плять!...

      3
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      Рейтинг: +73

      Фесс > Par Mezan 13 января 2017, 22:42

      Согласен.

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