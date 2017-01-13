«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси

Высказывания в адрес аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стоили Пере Гратакосу места директора сине-гранатовых.

«Месси системообразующий игрок для «Барселоны», но играет и побеждает вся команда. Без Неймара, Луиса Суареса и других аргентинец не был бы столь хорош», – сказал Гратакос.

Решение об увольнении принимал исполнительный директор каталонцев Альберт Молер с формулировкой «за публичное высказывание мнения, не соответствующего общей политике клуба».