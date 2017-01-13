Орлов заявил, что «Зенит» хочет купить дорогостоящего защитника

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» находится в поисках усиления линии обороны. По его словам, сине-бело-голубые хотят приобрести дорогостоящего защитника.

«Уход Ломбертса? Он уже едет с ярмарки, как говорится. Возраст, травмы и все прочее. Нам нужен центральный защитник. Думаю, его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, ведь стоят недорого, в общем-то», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.