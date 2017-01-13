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    Орлов заявил, что «Зенит» хочет купить дорогостоящего защитника

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» находится в поисках усиления линии обороны. По его словам, сине-бело-голубые хотят приобрести дорогостоящего защитника.

    «Уход Ломбертса? Он уже едет с ярмарки, как говорится. Возраст, травмы и все прочее. Нам нужен центральный защитник. Думаю, его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, ведь стоят недорого, в общем-то», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 16:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 13 января 2017, 20:16

      Уберите вы этого долбанного НЕТУ, и все будет хорошо. В свое время, помню, оставили этого дебила (Нету), а убрали Губочана.... Сыграло землячество Боаша! Ошибище!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 января 2017, 19:39

      Специально для орлова нужно взять кого то из троицы: Панандетигуири, Папастатопулос, Шимпельсбергер чтоб он успокоился уже со своим Зенитом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > RedGreenHooligan 13 января 2017, 21:16

      Папаигнашевичос и братьев Березуцбергов.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 13 января 2017, 19:02

      Ударрр иииииииии гол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Okcocha 13 января 2017, 18:36

      "Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» находится в поисках усиления линии обороны. По его словам, сине-бело-голубые хотят приобрести дорогостоящего защитника"
      Будущая звезда Китайской футбольной лиги.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 января 2017, 18:35

      Бомжатник опять пылит на народные

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > spartach n1 13 января 2017, 22:41

      кто бы говорил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 13 января 2017, 18:29

      Ну и конечно не за государственные деньги газпрома...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 января 2017, 17:43

      Орлов даже знает кого, но не смог выговорить фамилию ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 13 января 2017, 17:43

      А новосельцева нахера выцепили тогда из Ростова?

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > KalterJax 13 января 2017, 18:12

      Чтобы искалечить карьеру очередному таланту. Это ж бомжи, они только этим и занимаются. Берут игрока перспективного и покупают халков всяких.Естественно потом игрок идет в фнл.

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 января 2017, 17:32

      Гена все знает

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 января 2017, 17:23

      пусть он уже лесом идет, заколебал всех

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