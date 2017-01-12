Чанов: «Решение уйти из ЦСКА далось непросто, но хочется быть при деле»

Вячеслав Чанов прокомментировал свой уход из ЦСКА. Специалист работал с молодыми вратарями армейцев, но теперь продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

«Скажу честно – очень непросто. Столько лет я в ЦСКА, можно сказать, с 1995 года. Я решил пойти в тульский «Арсенал» и поработать в основной команде, потому что всегда хочется быть при деле. Чувствую в себе силы, а опыта мне не занимать. Мы расстались настоящими друзьями, никаких обид. Если бы я был нужен в основной команде ЦСКА или необходима какая-то помощь Игорю Акинфееву, то это была бы совсем другая ситуация. А сейчас я работал в школе и дубле, поэтому хотелось в основной состав», – заявил Чанов.