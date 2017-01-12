На просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов

В данной ситуации , у Анжи , как и у Томи, один плюс-все футболисты будут играть не за деньги , а за идею-из кожи вылезти , но победить и показать себя , своё мастерство
В турецком Белеке «Анжи» приступил к первому зимнему сбору. В расположении команды находятся сразу 16 потенциальных новичков команды.
На просмотре в клубе значатся: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов.