Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов

    В турецком Белеке «Анжи» приступил к первому зимнему сбору. В расположении команды находятся сразу 16 потенциальных новичков команды.

    На просмотре в клубе значатся: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 13 января 2017, 10:02

      В данной ситуации , у Анжи , как и у Томи, один плюс-все футболисты будут играть не за деньги , а за идею-из кожи вылезти , но победить и показать себя , своё мастерство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 12 января 2017, 21:41

      И Шамиль, и Шариф здесь... Где хоть они все это время были?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 12 января 2017, 18:21

      многие и раньше за них играли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 12 января 2017, 17:19

      Экономия, видать все бесплатно играть будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 12 января 2017, 16:54

      топовое усиление
      Асильдаровым и аутсайдеры фнл не интересуются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 12 января 2017, 16:29

      все фамилии знакомые. одни звезды. кто все эти люди?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11