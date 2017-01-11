Роналду: «Поздравлял ли меня Месси? Вы шутите?»

Лучший игрок 2016 года форвард «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что не получал поздравлений с завоеванной наградой от своего давнего и главного конкурента из «Барселоны» Лионеля Месси.

«Поздравил ли меня Месси? Вы, наверное, шутите. Трудно высказать свое внимание и уважение кому-то, если ты не присутствуешь на церемонии. Понимаю всю важность предстоящей игры «Барселоны» на Кубок Испании, но хочу отметить, что я всегда посещал подобные мероприятия и буду это делать впредь, если меня номинируют и пригласят на торжественный вечер», – сказал Роналду.