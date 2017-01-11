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Роналду: «Поздравлял ли меня Месси? Вы шутите?»

11 января 2017, 12:25
23

Лучший игрок 2016 года форвард «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что не получал поздравлений с завоеванной наградой от своего давнего и главного конкурента из «Барселоны» Лионеля Месси.

«Поздравил ли меня Месси? Вы, наверное, шутите. Трудно высказать свое внимание и уважение кому-то, если ты не присутствуешь на церемонии. Понимаю всю важность предстоящей игры «Барселоны» на Кубок Испании, но хочу отметить, что я всегда посещал подобные мероприятия и буду это делать впредь, если меня номинируют и пригласят на торжественный вечер», – сказал Роналду.

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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Chicha
1484127293
Месси жаба душит.
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Garrincha58
1484127685
Месси рвало от злости и ненависти
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калач
1484127692
Рон забыл как на ЗМ даже не пришел. Есть примета - если Рон пришел на ЗМ значит уже всем подмазал и купил себе награду.
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la verdad
1484128948
Осталось только сказать: "А я всегда поздравлял Месси" чтобы все поняли, что ты хороший, а Месси плохой. Пожалуй, переведу на криштианский: "Месси прааативный, а я безупречный" :)))
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Aidosinho
1484129032
Я считаю это по меньшей мере не уважительно. Месси избалованный мальчик. Который не умеет проигрывать
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Pourport
1484129541
Если бы ты столько сколько он по ногам получал,то пафос твой за раз рассеялся)
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ivanthebest
1484130164
Справедливости ради, когда у Рона были тёрки с Блаттером, на одной из церемоний его тоже не было, когда было понятно что ЗМ возьмёт Месси...
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ufos73
1484131131
Смешно смотреть как мессиновцы и роналдовцы сруться ))))
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trudovik
1484135767
Дурачок. Всё еще не остыл после вручения статуэтки... вместо того, чтобы везде светиться и восхвалять себя любимого, Лео отрабатывает стандарты, срывая паутинки с крестовин ворот. А ты так и будешь с грозным видом стоять на шпагате как Волочкова.
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mihail200606
1484140010
самые приятные поздравления будут от друга из Марокко...
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