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    Роналду: «Поздравлял ли меня Месси? Вы шутите?»

    Лучший игрок 2016 года форвард «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что не получал поздравлений с завоеванной наградой от своего давнего и главного конкурента из «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Поздравил ли меня Месси? Вы, наверное, шутите. Трудно высказать свое внимание и уважение кому-то, если ты не присутствуешь на церемонии. Понимаю всю важность предстоящей игры «Барселоны» на Кубок Испании, но хочу отметить, что я всегда посещал подобные мероприятия и буду это делать впредь, если меня номинируют и пригласят на торжественный вечер», – сказал Роналду.

    Источник: ESPN

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    11.01.2017 12:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 13 января 2017, 21:43

      интересно, что за тупой журналист мог задать такой вопрос?) почему не президент США, почему именно Месси?)

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 января 2017, 13:34

      Здорово сракоблуд, поздравляю те мол, с еще одной палкой, ой, то есть наградой, желаю тебе больше геля, много селикона.... ну самое главное, здоровья, ведь педикам его так не хватает...

      -1
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      Рейтинг: +26

      ДiMaNы4 11 января 2017, 19:40

      Интересно, а что должен месси сказать??? Типа здорово чувак, поздравляю тебя??? Пфф, мне бы лично пофиг было бы. Месси правильно все сделал, у него есть свои цели и он их добивается сам. А Роналду только что и делает, красуется своими наградами

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 января 2017, 16:06

      самые приятные поздравления будут от друга из Марокко...

      0
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      Рейтинг: +281

      trudovik 11 января 2017, 14:56

      Дурачок. Всё еще не остыл после вручения статуэтки... вместо того, чтобы везде светиться и восхвалять себя любимого, Лео отрабатывает стандарты, срывая паутинки с крестовин ворот.
      А ты так и будешь с грозным видом стоять на шпагате как Волочкова.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 января 2017, 13:38

      Смешно смотреть как мессиновцы и роналдовцы сруться ))))

      5
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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 января 2017, 13:38

      поздравил

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Михас007 11 января 2017, 14:53

      Молодец. Я тоже :)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 13:22

      Справедливости ради, когда у Рона были тёрки с Блаттером, на одной из церемоний его тоже не было, когда было понятно что ЗМ возьмёт Месси...

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 января 2017, 13:12

      Если бы ты столько сколько он по ногам получал,то пафос твой за раз рассеялся)

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      Рейтинг: +102

      Ker0s > Pourport 11 января 2017, 13:27

      А ты думаешь его не косят?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Ker0s 12 января 2017, 14:28

      Не думаю,а знаю!Он по мелочам корчится,а соперник боится вкладывать по ногам,ибо они наверно на миллионы застрахованы)

      0
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 11 января 2017, 13:03

      Я считаю это по меньшей мере не уважительно. Месси избалованный мальчик. Который не умеет проигрывать

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