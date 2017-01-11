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    «Зенит» и «Краснодар» перенесут свои сборы из Турции

    «Зенит» и «Краснодар» приняли решение не проводить зимние сборы в Турции. Подобное решение связано с неспокойной обстановкой в стране. Напомним, ранее там был убит российский посол.

    О том, куда будут перенесены сборы пока не сообщается. Первый этап подготовки петербуржцев и «горожан» ко второй части сезона пройдет в ОАЭ.

    Сегодня стало известно, что «Локомотив» также не поедет на запланированный турецкий сбор, а проведет его в Испании равно как и два остальных.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.01.2017 01:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 11 января 2017, 12:40

      Блин у сразу не понятно было что там жопа!!!нехер туда ехать

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 января 2017, 09:45

      Долго думали... Хорошо хоть додумались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 января 2017, 09:44

      чем чёрт не шутит

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 января 2017, 05:16

      Потеряла
      Турецкая казна денег

      0
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