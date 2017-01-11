«Зенит» и «Краснодар» перенесут свои сборы из Турции

«Зенит» и «Краснодар» приняли решение не проводить зимние сборы в Турции. Подобное решение связано с неспокойной обстановкой в стране. Напомним, ранее там был убит российский посол.

О том, куда будут перенесены сборы пока не сообщается. Первый этап подготовки петербуржцев и «горожан» ко второй части сезона пройдет в ОАЭ.

Сегодня стало известно, что «Локомотив» также не поедет на запланированный турецкий сбор, а проведет его в Испании равно как и два остальных.