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    «Крылья Советов» объявили о продаже Молло в «Зенит»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло стал игроком «Зенита».

    В самарском клубе сообщили, что питерцы заплатят за футболиста около 3 миллионов евро. Срок соглашения составит 3,5 года. В новом клубе хавбек будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Молло принял участие в 12-ти матчах, в которых забил пять голов и оформил три результативные передачи.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    10.01.2017 09:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 января 2017, 14:18

      Мда... 3 ляма и Крылышки могут полететь в пердив... Кто-то просто захотел денежки с этого трансфера отмыть, а на клуб ему просто плевать... Хоть и близко не их фанат, но не хотелось бы чтобы Крылья покинули вышку...

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 января 2017, 12:39

      Посмотрим , что это за Сухов......

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 10 января 2017, 12:02

      Конечно 3 ляма для Зенита - это копейки. Игрок только в этом сезоне проявил себя, в прошлых командах был второсортным. Не скажу, что он плохой игрок, но все же статистика - есть статистика. Считаю Зенит он не усилит. К тому же лишний легионер. С нашим идиотским лимитом....

      1
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 10 января 2017, 11:24

      Крылья нашли ,,адекватную замену,, на первый сбор едит полузащитник Тюмени Денис кленкин. И ещё кто то из Шиника

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 января 2017, 10:45

      Зенит купил интересного игрока, а вот КС как бы теперь на дно не пошли... Надеюсь найдут замену.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 10:28

      Самара отдала лидеров, а Питер приобрёл слабоватых игроков для чемпионских амбиций. Ну Зенит-2 рулит тогда

      -1
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      Рейтинг: +73

      MonTee 10 января 2017, 10:13

      ФНЛ, здарова...

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 января 2017, 09:59

      Норм!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 10 января 2017, 09:45

      Пригодится,

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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 10 января 2017, 09:28

      Крылья хотят вылететь)))

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