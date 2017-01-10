«Крылья Советов» объявили о продаже Молло в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло стал игроком «Зенита».

В самарском клубе сообщили, что питерцы заплатят за футболиста около 3 миллионов евро. Срок соглашения составит 3,5 года. В новом клубе хавбек будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Молло принял участие в 12-ти матчах, в которых забил пять голов и оформил три результативные передачи.