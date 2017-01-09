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    Жоаозиньо травмировался, находясь в отпуске

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо успел травмироваться еще до начала зимних сборов. Бразилец, находясь в отпуске, повредил голень, тем самым усугубив старое повреждение. О сроках восстановления игрока станет известно после того, как он пройдет обследование по прибытию в расположение «быков».

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 12-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и две голевые передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 18:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 января 2017, 07:17

      ну вот,надо было сидеть спокойно на песочке и смотреть по сторонам-как Акинфеев

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 9 января 2017, 20:29

      Продлил отпуск)))

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 января 2017, 20:07

      здоровья землячек

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 9 января 2017, 19:45

      видимо на родину ездил. от крокодилов убегал или с пальмы упал.

      1
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      Рейтинг: +541

      vsolon 9 января 2017, 19:42

      закусывать надо

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 января 2017, 19:17

      НЕ ПОВЕЗЛО.

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 января 2017, 19:11

      Молодец

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 января 2017, 18:43

      Не аккуратненько. Пожелаем скорейшего восстанавления

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