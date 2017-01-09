Жоаозиньо травмировался, находясь в отпуске

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо успел травмироваться еще до начала зимних сборов. Бразилец, находясь в отпуске, повредил голень, тем самым усугубив старое повреждение. О сроках восстановления игрока станет известно после того, как он пройдет обследование по прибытию в расположение «быков».

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 12-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и две голевые передачи.