Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рибери не исключает своего переезда в Китай

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о своих планах на будущее. Француз не исключил, что может продолжить карьеру в Китае или Катаре.

    «Китай? Подобный вариант возможен. В последнее время я хорошо играл, чему очень рад. Теперь я продлил контракт с «Баварией», и этому я тоже очень рад.

    Китай и Катар – возможные варианты для продолжения карьеры. Если там хорошо платят, то почему мне нельзя туда перейти? Но в данный момент я счастлив в «Баварии», – сказал Рибери.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2017 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 9 января 2017, 06:16

      Старый и больной человек,пора и на покой

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Cuervo 9 января 2017, 10:37

      не старый но весь поломаный, боец

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11