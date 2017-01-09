Рибери не исключает своего переезда в Китай

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о своих планах на будущее. Француз не исключил, что может продолжить карьеру в Китае или Катаре.

«Китай? Подобный вариант возможен. В последнее время я хорошо играл, чему очень рад. Теперь я продлил контракт с «Баварией», и этому я тоже очень рад.

Китай и Катар – возможные варианты для продолжения карьеры. Если там хорошо платят, то почему мне нельзя туда перейти? Но в данный момент я счастлив в «Баварии», – сказал Рибери.