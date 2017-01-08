Хамес намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Если так и есть, то это просто мегаотлично... Я не знаю, чем уж там Хамес навредил Зидану, но с ним игра Реала в атаке становится абсолютно другой... Более быстрой, более осмысленной, летучей чтоли... Хоть и не фанат Реала, но по-моему кощунство ставить в основу Иско и не ставить Хамеса... Поэтому, сия новость очень радует... Если перейдёт, будет очень крутое нападение, Погба, Мхитарян, Хамес, Ибрагимович! Это уже мегаубийственно... Марсьяля с Рэшфордом и Матой для ротации, либо смены кого-либо из этой 4-ки, плюс наигрывание на будущее на место Ибры... С такой атакой уже многие задачи будут по зубам. Руни при всём уважение к нему, нужно продать... Возможно в Китай, будет плюс и МЮ (денег хорошо заработают и зп гигантскую разгрузят) и Руни (заработает ой как не хило). Уже как 2-3 года видно что Руни не тянет и сильно тормозит игру... Были пару-тройку шикарных эпизодов конечно за это время, но игрок обоймы МЮ должен такое вытворять постоянно, а не по большим праздникам...
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес определился со своим будущим. Футболист намерен перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что агент колумбийца Жорже Мендеш также сотрудничает с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Он уже ведет переговоры с вице-президентом манкунианцев Эдом Вудвардом.
Отметим, интерес к игроку проявляют также «Челси» и «ПСЖ». В текущем розыгрыше Примеры на счету Родригеса 18 матчей и четыре гола.