Хамес намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес определился со своим будущим. Футболист намерен перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что агент колумбийца Жорже Мендеш также сотрудничает с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Он уже ведет переговоры с вице-президентом манкунианцев Эдом Вудвардом.

Отметим, интерес к игроку проявляют также «Челси» и «ПСЖ». В текущем розыгрыше Примеры на счету Родригеса 18 матчей и четыре гола.