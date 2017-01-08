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    Хамес намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес определился со своим будущим. Футболист намерен перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что агент колумбийца Жорже Мендеш также сотрудничает с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Он уже ведет переговоры с вице-президентом манкунианцев Эдом Вудвардом.

    Отметим, интерес к игроку проявляют также «Челси» и «ПСЖ». В текущем розыгрыше Примеры на счету Родригеса 18 матчей и четыре гола.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.01.2017 13:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 января 2017, 19:54

      Если так и есть, то это просто мегаотлично... Я не знаю, чем уж там Хамес навредил Зидану, но с ним игра Реала в атаке становится абсолютно другой... Более быстрой, более осмысленной, летучей чтоли... Хоть и не фанат Реала, но по-моему кощунство ставить в основу Иско и не ставить Хамеса... Поэтому, сия новость очень радует... Если перейдёт, будет очень крутое нападение, Погба, Мхитарян, Хамес, Ибрагимович! Это уже мегаубийственно... Марсьяля с Рэшфордом и Матой для ротации, либо смены кого-либо из этой 4-ки, плюс наигрывание на будущее на место Ибры... С такой атакой уже многие задачи будут по зубам. Руни при всём уважение к нему, нужно продать... Возможно в Китай, будет плюс и МЮ (денег хорошо заработают и зп гигантскую разгрузят) и Руни (заработает ой как не хило). Уже как 2-3 года видно что Руни не тянет и сильно тормозит игру... Были пару-тройку шикарных эпизодов конечно за это время, но игрок обоймы МЮ должен такое вытворять постоянно, а не по большим праздникам...

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 8 января 2017, 17:51

      Он останется в Реале, по-моему.

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 8 января 2017, 16:25

      Этот парень сейчас стоит 70 миллионов евро (по данным transfermarkt), к тому же в 2-х последних матчах Реала неплохо смотрелся...Так что если сделка и состоится, то по инициативе самого Хамеса...Вот только он может попасть в ту же ситуацию, что и в Реале, поскольку полузащита у МЮ также насыщенная...Пока мало верится в этот трансфер!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 января 2017, 14:51

      Хороший полузащитник , но нужен ли он МЮ это большой вопрос !

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 8 января 2017, 14:50

      В реале ему не дают играть.

      1
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      Рейтинг: -242

      kauk 8 января 2017, 13:53

      гуд

      0
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      Рейтинг: +18

      Русик292 8 января 2017, 13:49

      Не плохой вариант

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