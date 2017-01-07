«ПСЖ» летом планирует приобрести у «Арсенала» Санчеса за 60 миллионов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Как сообщает источник, парижский клуб готов заплатить за 28-летнего чилийца 60 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года, однако на данный момент стороны не могут договориться о его продлении. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.