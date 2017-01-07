«ПСЖ» летом планирует приобрести у «Арсенала» Санчеса за 60 миллионов

Это какой-то пиздец, только Венгер соберёт хорошую команду, только она заиграет, её тут же распродают..
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Как сообщает источник, парижский клуб готов заплатить за 28-летнего чилийца 60 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года, однако на данный момент стороны не могут договориться о его продлении. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.