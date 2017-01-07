Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» летом планирует приобрести у «Арсенала» Санчеса за 60 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Как сообщает источник, парижский клуб готов заплатить за 28-летнего чилийца 60 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года, однако на данный момент стороны не могут договориться о его продлении. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 7 января 2017, 21:57

      Это какой-то пиздец, только Венгер соберёт хорошую команду, только она заиграет, её тут же распродают..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11