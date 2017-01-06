Моуринью поддержал идею об изменении формата чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил в поддержку идеи увеличить количество команд, участвующих в чемпионате мире, до 48-ми. Таким образом, на турнире будет 16 групп по три сборной в каждой.

— Одной из самых обсуждаемых тем текущего сезона является изменение количества участников чемпионата мира. Каковы ваши мысли по поводу возможных корректировок в формате турнира?

— Мне нравится эта идея. Если бы она предусматривала большее количество матчей, меньше выходных и времени на предсезонную подготовку, для меня как для тренера это была бы плохая новость. Но всем, кто критикует данное предложение, важно понять, что изменение формата чемпионата мира не предполагает большее количество матчей. Команды играют два матча групповой стадии, а потом либо плей-офф, либо домой. В таком случае матчи в группе будут интереснее, а игры на выбывание — более эмоциональными.