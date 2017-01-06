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    Моуринью поддержал идею об изменении формата чемпионата мира

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил в поддержку идеи увеличить количество команд, участвующих в чемпионате мире, до 48-ми. Таким образом, на турнире будет 16 групп по три сборной в каждой.

    — Одной из самых обсуждаемых тем текущего сезона является изменение количества участников чемпионата мира. Каковы ваши мысли по поводу возможных корректировок в формате турнира?

    — Мне нравится эта идея. Если бы она предусматривала большее количество матчей, меньше выходных и времени на предсезонную подготовку, для меня как для тренера это была бы плохая новость. Но всем, кто критикует данное предложение, важно понять, что изменение формата чемпионата мира не предполагает большее количество матчей. Команды играют два матча групповой стадии, а потом либо плей-офф, либо домой. В таком случае матчи в группе будут интереснее, а игры на выбывание — более эмоциональными.

    Источник: ФИФА

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    06.01.2017 21:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4266

      mutabor0992 7 января 2017, 02:35

      А зачем что то менять?

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 января 2017, 02:26

      интересно

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 января 2017, 22:29

      Херня... На ЧМ и так хватает поставщиков очков, а будет их ещё больше и можно будет матчи группового этапа и вовсе не смотреть... Ну какой интерес скажем смотреть матч Германия - Тайланд?

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > ivanthebest 7 января 2017, 04:19

      Ну так то Россия Алжир тоже никакого интереса смотреть, в одной команде кривоногие, в другой толком никого незнаешь))) И ничего, наших же пускают...

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